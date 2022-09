Alajuelense lo vuelve a hacer: Exjugadora de Saprissa reforzará a las tricampeonas

La lateral María José Brenes jugará con Liga Deportiva Alajuelense, firmó por un año. Prensa LDA.

La lateral María José Brenes cambió el morado y blanco para vestir el rojo y el negro, pues firmó un año con Alajuelense.

Majo, quien la semana pasada se despidió de la afición del Saprisasa, club en el que estuvo en los últimos 10 años, se convierte en el nuevo refuerzo de las leonas, que tienen la mira puesta en el tetracampeonato.

Gracias por tantas muestras de cariño. A todos y todas los que siempre han estado ahí me los llevo en mi corazón 💜 No olviden que estos colores serán siempre mis colores. https://t.co/hBpnv5CcSX — Majo Brenes (@Majobrenes1894) September 2, 2022

La noticia del cambio de equipo de la exmorada sorprende, pues la semana pasada María José afirmó que el morado y blanco siempre serían sus colores.

“Gracias por tantas muestras de cariño. A todos y todas los que siempre han estado ahí me los llevo en mi corazón. No olviden que estos colores serán siempre mis colores”, citó en su cuenta de Twitter, el 1 de setiembre.

Brenes jugó en Saprissa por más de 10 años. Prensa Saprissa.

Nuevo reto

La defensora, de 28 años, contó lo que representa esta nueva experiencia en su trayectoria como profesional.

“Me siento emocionada, ilusionada, pasé varios días pensando en este momento. Estoy lista para crear una nueva experiencia para mí y para una nueva afición, sé que tengo que ganarme a los manudos y manudas y trataré de hacer mi mayor esfuerzo y es un reto que me tiene fascinada”, dijo la jugadora.

Brenes afirmó que hoy fue su primer día de entrenamiento en el CAR manudo.

“Me recibieron bastante bien, pasamos al gimnasio, el profe me presentó, hablamos y comenzamos a entrenar.

“Para nadie es un secreto cuál es mi pasado, un pasado del que estoy sumamente agradecida, aprendí mucho y hoy por hoy soy lo que soy por eso. Ahora tengo un reto grandísimo, me encantan los retos grandes y sé que es una afición bastante exigente, pero también muy fiel. Estoy lista para hablar en la cancha, para ganarme a los aficioandos con mi rendimiento”, expresó.

La lateral izquierda dijo que luego de su salida de Saprissa, no tenía ofertas.

“La noche en que publiqué mi renuncia me contactó Merce (Salas, gerente deportiva de Alajuelense), por mi mente no pasó la Liga y es difícil decirle que no a un proyecto tan sólido, estoy ilusionada por buscar campeonatos”, añadió.