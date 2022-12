Alajuelense marca historia con el primer tetracampeonato del fútbol femenino tico

La Liga se coronó campeona del fútbol femenino con gol de Mia Corbin. Foto: Facebook Alajuelense.

¡Liga campeón! Esa es una frase que en el fútbol femenino costarricense ya se hizo costumbre, tanto así que este domingo las Leonas amarraron un tetracampeonato histórico e insólito en el balompié tico. Acá los manudos sí tienen todos los elementos con qué rajar.

Las rojinegras, acostumbradas a fijar récords en Tiquicia, son el primer equipo en amarrar cuatro títulos al hilo desde que inició la Liga de Fútbol Femenino en el año 2000, además, para terminarla de hacer, igualó al Saprissa con la misma cantidad de títulos ganados (ambas con 4), y eso en solo tres años de historia.

Si hablamos de finales apretadas, como la que se vivió este domingo entre Argentina y Francia, en esta también todo quedó para el final, luego del gran partido de Sporting en su casa, en donde triunfó 2-1, pero el 4-3 en el marcador global le dio el título a las Leonas.

El gol de Mia Corbin a los 83 minutos para Alajuelense, las sacó del sufrimiento y la zozobra en la que estaban cuando Sporting le igualó el marcador global a tres. La gringa, su goleadora histórica, la de los 33 goles en un solo año, anunció al final del encuentro que se va del equipo ya que le salió una oportunidad fuera del país.

Las josefinas llegaron con el marcador en contra luego de la derrota 3-1 en el Morera Soto, pero desde que terminó aquel partido, sentenciaron que dos goles no estaban pegando del techo y no fue algo que se quedó en palabras, sino que lo trasladaron a los hechos.

La desventaja no hizo nunca por menos a las albinegras, y ojo, que muchos hubieran pensando que con la ventaja que tenían las Leonas, las cosas estaban muy inclinadas al lado manudo. Venir abajo en una serie ante el en ese momento tricampeón y el rival a vencer del torneo tico, no era jugando.

Pero como se demostró con repetidos ejemplos en Qatar 2022, en el fútbol nada está escrito antes de tiempo, sin importar el género o los minutos que falten, siempre hay algo por qué luchar.

De hecho, el camino de las campeonas fue el del sufrimiento, cuando vieron que apenas a los 20 minutos cayó el primero de Sporting, una jugada muy confusa en la que Noelia Bermúdez no salió como suele hacerlo, Cristin Granados le ganó la la salida, la pecosa pegó en el horizontal y el rebote le cayó a la uruguaya Lourdes Viana para poner el 1-0.

Un bailecito entre Mia Corbin y María José Brenes le puso sabor al gol de Alajuelense. Foto: Facebook Alajuelense.

En el segundo tiempo la cosa tampoco pintaba mejor, las josefinas pusieron el 2-0 al 66 con otro cabezazo de Viana, luego de un tiro de esquina de Granados. Hasta que tragaba grueso Wílmer López al ver cómo nadie marcó a la delantera rival y se igualaba la serie.

Eran momentos difíciles, lo que se sentía seguro ya no lo era y en esa situación se demostraba la fortaleza y mente de las monarcas para mantenerse firmes y dos cambios que hizo el Pato marcaron la historia, la entrada de Sianif Agüero y de la panameña Natalia Mills.

La pana, cuando ya no quedaba mucho, se la llevó por la banda derecha, la puso al centro, a donde estaba entrando Mia y, a diferencia de un par que le habían quedado antes, en esta no falló, la goleadora siempre echa al menos una y en esta ocasión no sería diferente.

Hagamos un renglón aparte para Sporting, pues de todos los rivales que han tenido las Leonas en esta dinastía que montaron, sin duda han sido quienes más las han puesto a sudar y siguen por este camino, el campeonato debe ser un premio que les llegue en algún momento.

De momento, la obligación y el pensamiento de todos en el fútbol femenino costarricense sigue siendo el mismo: ¿Cómo diablos se hace para bajar a las manudas de su trono? Mientras que las rivales lo resuelven, el hambre de las Leonas sigue estando como desde el primer día.