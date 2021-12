Alajuelense no la ve con Saprissa cuando se trata de remontadas en series finales

Saprissa vs Alajuelense Si la Liga quiere pasar a la gran final, debe vencer a la historia. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense no la ve contra Saprissa cuando se trata de remontar en instancias finales (semifinales y finales), por lo que este domingo tiene el reto de dejar atrás esa mala racha si es que quiere llegar a la gran final.

El jueves anterior, Saprissa derrotó a la Liga 2-1 en la Cueva y por eso los erizos tendrán que ponerle alma, vida y corazón si desean pasarle por encima a la historia, que por ahora favorece al campeón nacional.

Según el estadígrafo Carlos Retana Orozco, del programa “Los numeritos hablan” que se transmite por la página de Facebook que lleva ese mismo nombre, lo más cercano a una remontada manuda en estas series fue en una que lograron empatar y pasaron por ventaja deportiva.

“Se dio en la semifinal del torneo de Invierno 2013. En el primer partido, el 1° de diciembre, Saprissa ganó 1-0 en el Ricardo Saprissa y, el 9 de diciembre, Alajuelense sacó la ventaja por el mismo marcador, 1-0. En esa campaña, la Liga estuvo mejor posicionado en la tabla durante la fase regular y por eso ganó la serie”, recordó Retana.

En total, ambos equipos han disputado 12 series de semifinal o final en las que los morados golpearon primero y luego su eterno rival no pudo darle vuelta al marcador en la vuelta. En 9 de esas ocasiones, el primer partido se jugó en el Ricardo Saprissa. En ese recuento no tomamos en cuenta la actual porque no ha concluido.

El Sapri manda

La primera de estas series se jugó en la final de la segunda fase del torneo 93-94. El 29 de mayo de 1994, en el Ricardo Saprissa, los morados derrotaron 1-0 a los manudos y, 3 días después, en el Alejandro Morera Soto, el juego terminó 1-1.

Al ganar Saprissa esa serie, se jugó una gran final, que tuvo el mismo desenlace: el León no pudo remontar. El 5 de junio, en la Cueva, el Sapri derrotó 2-0 a los manudos y el 19 de junio, en la Catedral, los locales vencieron 2-1, pero el marcador global favoreció a los de Tibás.

El caso más reciente fue la semifinal del Clausura 2021, en la que el Monstruo, el 16 de mayo en la Cueva, derrotó a los manudos 4-3, y el 19 de mayo el juego terminó 2-2 en la casa de los liguistas.

Estas son las demás:

Poder morado. Final nacional 94-95. Ida: LDA 1-3 Saprissa. Vuelta: Saprissa 0-1 LDA. Final segunda fase 96-97. Ida: Saprissa 3-1 LDA. Vuelta: LDA 1-0 Saprissa. Final nacional 97-98. Ida: Saprissa 2-1 LDA. Vuelta: LDA 0-0 Saprissa. Apertura 2006. Ida: Saprissa 2-0 LDA. Vuelta: LDA 0-2 Saprissa. Semifinal Invierno 2007. Ida: LDA 0-1 Saprissa. Vuelta: Saprissa 1-1 LDA. Final Verano 2008. Ida: Saprissa 1-0 LDA. Vuelta: LDA 0-1 Saprissa. Semifinal Invierno 2014. Ida: Saprissa 1-0 LDA. Vuelta: LDA 1-1 Saprissa. Final Invierno 2005. Ida: Saprissa 2-0 LDA. Vuelta: LDA 1-2 Saprissa. Final segunda fase Clausura 2020. Ida: LDA 1-2 Saprissa. Vuelta: Saprissa 1- 0 LDA.

Fuerza mental

El exjugador morado Alonso Solís afirmó que en este tipo de partidos Saprissa tiene jerarquía y es mentalmente más fuerte, eso le ha ayudado a sacar la ventaja.

“Son partidos muy bonitos, muy dinámicos y donde tiene que ver mucho la parte mental. A mí como jugador siempre me gustaron este tipo de retos, nadie se los quiere perder y realmente son especiales”, aseguró el exvolante, quien fue protagonista en una de esas series, en el Apertura 2006, incluso anotando un gol.

En criterio del Mariachi, tendría que pasar algo extraordinario para que la “S” no selle su boleto a la gran final contra Herediano.

“Yo no veo que la Liga le pueda pasar por encima a Saprissa, son clásicos y todo puede pasar, pero si no hay algo diferente, que cambie el rumbo del juego, Saprissa mantendrá la ventaja”, destacó.

Para Solís, el juego del domingo finalizará con un empate 1-1.

Solo un golcito

Por otro lado, el exdefensor manudo Mauricio Montero cree que hay un elemento que es clave para ponerle fin a esa mala racha sin poder remontar.

“En esta ocasión el formato del torneo es diferente, hay una pequeña ventaja que es el gol de visita y Alajuela sabe que con un gol pasa, al igual que lo hizo con Santos.

“La Liga no puede arriesgarse a que Saprissa le meta un gol, porque eso presiona más, pero sinceramente creo que la Liga puede sacar la serie por el equipo que tiene y no creo que sufra mucho”, añadió.

El Chunche no quiso dar un marcador, pero dijo que ambos equipos jugarán con un cuadro equilibrado y bien posicionado en el terreno de juego.