Alajuelense no se guardó nada: este es el once para buscar la final

Óscar Ramírez busca poner a Alajuelense en una final más de la Copa Centroamericana. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense y Motagua de Honduras se medirán este jueves a las 8 p. m. en el estadio Morera Soto en Alajuela, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026.

Los manudos buscan un triunfo que los meta en la final del torneo tras empatar a cero en el juego de ida hace ocho días en Tegucigalpa, un marcador que los obliga a triunfar para lograr el boleto.

Si el encuentro de nuevo quedara sin goles, se irán a tiempos extras y penales si fuera necesario, pero si quedara empatado con goles, pasarán los catrachos por la regla de goles de visita.

Para el encuentro de este jueves, Óscar “Machillo” Ramírez se la jugó con su once estelar luego de rotar el domingo pasado en el encuentro en el que derrotaron 1-0 a Pérez Zeledón en el torneo local.

La baja más significativa es la de Celso Borges, que está lesionado.

La Liga sale con Washington Ortega, Giancarlo González, Ronald Matarrita, Alexis Gamboa, Yerlan Sosa, Aarón Salazar, Juan Pablo Añor, Roan Wilson, Ronaldo Cisneros, John Paul Ruiz y Kenyel Michel.