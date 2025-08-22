Alajuelense anuncia un fichaje para resolver su principal problema

Alajuelense oficializó la llegada de Rolando Cisneros. Prensa LDA. (Prensa LDA /Prensa LDA.)

Liga Deportiva Alajuelense oficializó la llegada del delantero Rolando Cisneros, con quien busca resolver uno de sus principales problemas: la falta de gol.

Este viernes, el club rojinegro anunció al jugador, de 28 años, quien firmó con los leones por el próximo año.

“Liga Deportiva Alajuelense informa que el delantero mexicano, de 28 años, Ronaldo Cisneros se unirá al club. El atacante firmó su vínculo con Alajuelense por el próximo año”, mencionó la institución a través de su grupo de prensa.

El jueves por la noche, luego de la victoria de la Liga contra el Alianza de El Salvador, el gerente deportivo rojinegro, Carlos Vela, habló de la llegada del atacante.

“Es uno de los jugadores que estamos considerando, es un delantero mexicano con una muy buena trayectoria, yo lo conozco de mucho tiempo y creo que puede aportar, pero no puedo garantizarlo hasta que esté completamente cerrado.

“El tema está avanzado, sí hemos tenido charlas, es uno de los jugadores con los que hemos platicado, está contento, quiere venir y nosotros también estamos con la intención de que venga, pero todavía se tienen que cuadrar cosas con su club de origen y estamos en eso”, había explicado previo al anuncio oficial.