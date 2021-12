Alajuelense pide que Hugo Cruz no pite la semifinal ante Santos

En Alajuela no quieren ver a Hugo Cruz ni en pintura. Fotografía José Cordero En Alajuela no quieren ver a Hugo Cruz ni en pintura. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

Hugo Cruz fue el designado por la Comisión de Arbitraje para dirigir el juego de vuelta de las semifinales entre Alajuelense y Santos, en el cual los rojinegros deben remontar el 3-2 de este jueves, decisión que a los manudos no les gustó para nada.

Mediante un comunicado de prensa, el León explicó porqué les parece un error este nombramiento y pidió a la Comisión de Arbitraje que lo cambie.

“En Liga Deportiva Alajuelense respetamos las leyes y reglamentos que ordenan la sana competencia deportiva en todas sus instancias, nuestros valores éticos y morales comulgan con la transparencia en en el ejercicio del deporte”

“Sin embargo, Alajuelense manifiesta inconformidad con la designación del árbitro central (Hugo Cruz) para el juego de la semifinal de este domingo a las 4 p.m ante el Santos en el estadio Morera Soto”

“Esto debido a los evidentes yerros y fallos en estas instancias finales anteriores donde hemos sido perjudicados por gruesos errores arbitrales, que, aunque involuntarios, afectaron significativamente el el resultado del torneo, por ejemplo, las semifinales del torneo anterior”, dicta la nota.

Henry Bejarano fue actor directo en la semifinal pasada, en un partido en el que sobró la polémica, Cruz fue el cuarto árbitro.

Los manudos afirman que no dudan de la honestidad de la Comisión de Arbitraje, encabezada por Randall Poveda, pero le piden analizar los nombramientos para evitar más contratiempos.

“Solicitamos la presencia de un árbitro objetivo y apto para este tipo de competencias, que no haya sido cuestionado por fallos en el pasado, esto por respeto a los aficionados y al fair play, principio rector de la FIFA”, agregaron.

Hugo Cruz Alajuelense se quejó con este comunicado sobre el nombramiento de Hugo Cruz. Foto: Prensa LDA

Sobre Cruz, la Liga en el pasado ha sido enfático que es un réferi con el que siempre tiene broncas, por ejemplo hace tres años, Fernando Ocampo, presidente manudo, dijo que en Alajuela no es bien recibido.

“A mí no me gusta hablar del arbitraje, pero lamentablemente este señor es reiterado con nosotros y lo que pido es que Ricardo Cerdas (antiguo director de la Comisión de Arbitraje) me expliqué que es lo que está pasando. Está influyendo mucho el arbitraje. Este muchacho Cruz es reincidente en problemas con la Liga, ¿por qué se insiste con eso?”, dijo luego de un clásico en octubre del 2018.

De Hugo Cruz no solo se quejan en la Liga, en Herediano y Cartaginés han levantado la voz contra él en diversas ocasiones por las mismas razones que señalan en Alajuelense.

Curiosamente por partidos ante Alajuelense en los que ellos son los que se sintieron perjudicados.

“Esperemos que Cruz sea profesional y deje sus colores de lado, en el fútbol cualquier cosa puede suceder. Estamos molestos, pero apelamos al profesionalismo”, dijo Leonardo Vargas, gerente deportivo del Cartaginés en junio del año pasado cuando se los nombraron.

“No lo queremos en ningún partido, así sea de casa o de visita. Ya estamos cansados de no poder darle una explicación clara a nuestra gente, a nuestra afición. Ya es suficiente con las faltas de respeto verdaderas porque no se dan en la cancha, son públicas”, tiró por su parte Jafet Soto a inicios de año.