Alajuelense podría recibir este fin de semana a otros de sus objetivos este mercado

Daniel Chacón está muy cerca de volver al fútbol nacional. (Rafael Pacheco Granados)

El nombre de Daniel Chacón cada vez suena más fuerte en Alajuelense y su llegada estaría muy cerca de concretarse, la cual podría liquidarse una vez que el jugador llegue al país.

El defensor llegará a Costa Rica este fin de semana y una vez que lo haga estaría firmando con los rojinegros pues según sabemos ya hay un acuerdo con el mundialista de Qatar 2022 para que llegue a préstamo para el Apertura 2023.

Con la finalidad de tener más ritmo, el exjugador del Cartaginés vendrá a préstamo a Costa Rica, una de las condiciones del Colorado Rapids, club dueño de la ficha del turrialbeño, fue renovarlo antes del movimiento y estaría ampliando su ligamen hasta el 2026.

Públicamente en la Liga no quisieron referirse al movimiento, pero no negaron que estén tras su ficha luego que este miércoles le preguntamos de manera directa por el caso al nuevo director deportivo, el español, Javier Santamaría.

“En cuanto a los movimientos del mercado, todos los rumores que puedan aparecer ahora, nuestra política es que hasta que las cosas no están formalmente oficializadas y confirmadas, hasta el momento son rumores y seguimos trabajando en eso”, destacó.

La prensa le insistió en este tema al ibérico y se capeó las preguntas de manera seguida.

“Discúlpame por la insistencia, no quiero ser grosero, pero la política del club es que hasta que las cosas no son oficiales no formalizamos nada”, añadió.

La llegada de Chacón reforzaría el centro de la zaga manuda y el área de la contención, dado que el futbolista puede jugar en las dos posiciones.

Esta ha sido una de las áreas en las que los rojinegros más se han reforzado, la cual se une a las llegadas de Michael Barrantes y Guillermo Villalobos, jugadores de un corte similar.