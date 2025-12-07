Deportes

Alajuelense presentará múltiples variantes en San Carlos, incluido el regreso de un jugador muy esperado

Óscar Ramírez saldrá a la cancha con un equipo liguista repleto de jugadores poco habituales para cerrar la fase regular del torneo en San Carlos

Por Eduardo Rodríguez

Luego de conquistar la Copa Centroamericana por tercera vez consecutiva, Alajuelense no se juega nada este sábado ante San Carlos en el Carlos Ugalde, por lo que el Macho Ramírez lanzará un equipo alternativo a la cancha.

Los manudos vienen de jugar tiempos extras y penales en sus dos últimas series de Copa Centroamericana, por lo que hoy decidieron guadar a sus principales figuras de cara a las semifinales que inician el miércoles.

Entre los jugadores más regulares del equipo destacan Van Der Putten, Aarón Salazar, Lucumí y Diego Campos.

Alajuelense con muchos suplentes para su visita a San Carlos
Alajuelense con muchos suplentes para su visita a San Carlos (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

Elián Quesada, que había sido muy solicitado por liguistas, tendrá su gran oportunidad de mostar sus condiciones en esta visita a San Carlos.

Alajuelense forma con Johnny Alvarez en el arco; Deylan Paz, Santiago Van der Putten, Deylan Aguilar y Elián Quesada; en el medio Charles Forstner, Diego Campos, Tristán Demtrius, Aaron Salazar; y en ataque Doryan Rodríguez y Jeison Lucumí.

Óscar Ramírez se mostró muy sereno y enfocado antes del partido definitivo de la final de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense.
Óscar Ramírez alineará a un equipo alternativo contra San Carlos. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

La Liga espera rival para semis entre Liberia, Pérez Zeledón, Herediano o hasta Cartaginés.

