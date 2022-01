Alajuelense presentó a sus nuevos leones

Los nuevos jugadores de Alajuelense fueron presentados este jueves. José Cordero. (Jose Cordero)

Alajuelense presentó este jueves a sus nuevos refuerzos y si en algo coincidieron Yael López, Freddy Góndola, Marco Meneses e Israel Escalante, es que están felices de la vida en la casa manuda y le echaron flores al gerente deportivo rojinegro, Agustín Lleida.

“Es un gusto poder saludar a la afición alajuelense por primera vez. No puedo explicarles la felicidad que esto me genera, estar en Alajuelense ha sido mi sueño de niño, espero darlo todo en la cancha, no duden de que en cada entrenamiento daré todo, dijo López, quien llegará a jugar con su hermano, el portero Miguel Ajú.

Por su parte, el panameño Freddy Góndola destacó que llegó al club que considera el más grande de Tiquicia para ser campeón.

“Vengo con la ilusión de ser campeón, me propongo lo que quiero para el futuro y a echar para adelante”, expresó.

Por otro lado, el central Marco Josué Meneses destacó que volvió a la casa eriza para trabajar de la mejor manera y el argentino Israel Escalante recalcó que llegó al país siendo campeón con su antiguo club, Boca Juniors y espera seguir por esa línea con los manudos.