Alajuelense pudo dar una goleada de escándalo a Cartaginés pero se quedó solo en baile

Carlos Mora se jaló uno de los mejores goles del torneo. (JOHN DURAN)

Diez victorias al hilo para la Liga y esta vez con un baile escandaloso en el primer tiempo, Cartaginés tampoco pudo con Alajuelense y se fue con un 2-0 que más bien fue muy bondadoso para ellos.

En parte por dicha que no hubo público, porque lo visto en el primer tiempo posiblemente no era apto para menores de edad por lo que estaba haciendo Alajuelense con Cartaginés, que dominó a un rival a placer, como quiso y cuanto quiso.

Aquella primera parte terminó 2-0, pero el marcador pudo ser más abultado si Juan Gabriel Calderón pitaba dos penales que parecían claros. Aquello también pudo haber sido bochornoso de no ser por un Kevin Briceño que falló en el primer gol, pero después de eso salvó a su equipo de una goleada brava.

La Liga se paseaba en el campo, hacía lujos, taquitos, corría a las espaldas de la defensa rival, entraba a placer por cualquier lado, un equipo jugando a sus anchas, sin presión y otro que parecía que no llegó.

De feria el marcador se abrió por un tortón de Kevin, acostumbrado a jugarse partidazos ante los rojinegros, esta vez se jaló un bomberazo en el que Joshua Navarro le ganó la salida y puso el 1-0 a los diez minutos de un jupazo para atrás. Que joya de pase el de Aarón Suárez al área, por cierto.

Desde que empezó el partio se veía que si la Liga acertaba a marco podía hacer añicos del rival. A los 15 Johan Venegas tiró una que si le salía era un golazo y al 18 Suárez mandó un bombazo al horizonal.

Paulo Wanchope lucía desesperado dando instrucciones, tratando de corregir prácticamente todo, porque no solo tenía a la Liga encima, sino que ellos no creaban nada de nada en ataque, estaba totalmente muerto en ese aspecto, no por nada se fue en cero.

Daniel Chacón enfrentó por primera vez a Cartaginés. (JOHN DURAN)

Si no vemos en la alineación que Marcel Hernández estaba no nos dábamos cuenta que era titular, por algo al medio tiempo Chope lo hizo sacado.

Penales. Como la polémica no puede faltar, el árbitro Calderón se comió dos penales, uno de Farbod Samadian sobre Carlos Martínez muy claro y otro de Douglas López sobre Venegas que dejó un poquito más de dudas.

Llegó el mejor momento del partido, de la jornada y posiblemente uno de los mejores pepinos del torneo, porque el gol que se jaló Carlos Mora es toda una locura.

Por una joya como estas es que es una pena que se jugara sin público, porque un golazo así hubiera vuelto loca a la afición en el Morera Soto, de esos de ponerse de pie, en los que hasta los brumosos hubieran aplaudido.

Moradona la tomó por el lado izquierdo y metió un derechazo, la bola tomó una comba, entró al ángulo, justo adonde las arañas tejen su nido, dio en el palo y entró. Muy pasado lo de Mora, que acostumbra a golazos.

Después de eso Venegas y Suárez tuvieron un chance cada uno que, de haber concretado, hubiera acabado un primer tiempo de escándalo.

Johan Venegas quedó incrédulo por su expulsión. (JOHN DURAN)

Cambios y roja. Para el segundo tiempo los cambios de Chope, el ingreso de Kenneth Cerdas y combinado a la expulsión de Johan Venegas, combinaron las cosas para que fueran como deberían ser entre estos dos equipos, mucho más equilibradas.

La roja a Venegas a los 57 minutos fue por falta a Douglas, el Cachetón llegó tarde a una disputa y majó al brumoso. Aunque se notó que no hubo una mala intención del delantero, Calderón no lo dudó un segundo.

Con uno más, los brumosos generaron ya jugadas de peligro, Cerdas se sacó una que finalmente le ensució los guantes a Leonel Moreira y les recordó que tenían rival al frente.

Entró Joel Campbell, con tres horas de haber llegado a Costa Rica luego de la gira en Europa, debutó Leonardo Menjívar, la Liga terminó tranquila, así como está en la cima.