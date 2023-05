Alajuelense pulseó a exjugador de Herediano y este los cantó con Jafet Soto

Brian Rubio estuvo en el Herediano durante el 2019. (JOHN DURAN)

A finales del 2022 Alajuelense estuvo muy interesado en el delantero mexicano Brian Rubio, la Liga le hizo una oferta muy atractiva, pero al final el futbolista se vinculó a otro león más bravo, el que juega en su país, donde es compañero del tico Joel Campbell.

Durante la negociación estuvo muy al tanto de todo es Jafet Soto, gerente general del Herediano, quien afirma que el jugador lo llamó para contarle de la propuesta que le hizo la Liga.

Rubio militó en el Team en el 2019 y después estuvo en equipos aztecas como el Mazatlán, el FC Juárez y ahora con los esmeraldas. El hecho salió a raíz de una entrevista en Teletica Radio, en el que le preguntaron por el nivel actual de los extranjeros en el cuadro florense.

“Creo que a Chuy (José de Jesús Godínez) al principio, como a todos, venía en un proceso de acomodo, como le pasó a Brian Rubio, cuando yo lo traje anduvo ahí, igual y luego ya subió. El otro día lo saludé, hablé con él y me dijo que lo llamaron de la Liga, me llamó para contarme eso.

“Ahora ya está en León y me dice, ‘Tu no me querías’. porque yo era el entrenador y casi no lo ponía, Giacone vino y lo puso, por eso decía que su papá es Giacone”, soltó Jafet, quien no pierde chance para picar a los rivales.

La llamada se dio antes de que los rojinegros se fueran tras el hondureño Ángel Tejeda, quien claramente no era el plan A.