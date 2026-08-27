Alajuelense recibe malas noticias sobre la apuesta que tuvo con Juanpi Añor ante Plaza Amador

Juanpi Añor volvió a salir lesionado con Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Alajuelense recibió pésimas noticas apenas en diez minutos, cuando el volante venezolano Juanpi Añor dejó el campo por lesión en el partido ante Plaza Amador de Panamá, en la fecha final de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

El mediocampista fue la gran novedad en la alineación manuda este miércoles, tras recuperarse de una lesión muscular que lo hizo perderse los últimos tres juegos de los manudos, tanto en torneo nacional como el regional.

Ismael Rescalvo se arriesgó al ponerlo, pero la apuesta no salió bien y no pudo aguantar el ritmo del juego y se tuvo que ir por Creichel Pérez en apenas diez minutos.

Tras esta recaída, está por verse cuánto será el tiempo que deberá esperar Añor para volver a jugar con los rojinegros.