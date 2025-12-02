Alajuelense recibe noticia alentadora sobre Washington Ortega, según su preparador físico

Washington Ortega se lesionó ante Sporting en el triunfo de Alajuelense previo a la final de ida de la Copa Centroamericana, algo que encendió las alertas en los rojiengros por perder a su arquero estelar en el momento crucial del semestre.

No obstante, Juan Carlos Barrantes, preparador físico liguista, aseguró en el programa 120 minutos de Radio Monumental, que la recuperación del uruguayo va mejor de lo esperado y dio esperanzas a corto plazo.

Barrantes comentó cómo fue el proceso de recuperación de Washington para estar próximo a volver a las canchas.

Washington Ortega ha sido una de las figuras de Alajuelense en el semestre. (ORLANDO SIERRA/AFP)

“La primera semana fue muy de analgésico, con terapia; ya incluso estos últimos días ha estado en cancha. Más allá de estar con el grupo, ha estado en readaptación, y creo que va a salir antes de lo esperado”, aseguró en 120 Minutos.

Ante la consulta de las opciones de Ortega para ver minutos en la final de vuelta ante Xelajú, el preparador físico erizo no lo descartó.

“Veremos si hace falta arriesgarlo, vamos a evaluarlo. En toda fase final es un riesgo que a veces se tiene que correr; es una final, todo el grupo, todo el plantel entiende eso, pero también Byron Mora ha hecho un gran trabajo”, afirmó Barrantes.

Washington Ortega está cerca de volver a las canchas según el preparador físico de Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Alajuelense se juega el tricampeonato de Centroamérica este miércoles en Guatemala ante Xelajú, en un duelo en el que la Liga necesita ganar para ser campeón, o igualar por dos o más tantos. Un empate a uno alargaría la serie a tiempos extras y, eventualmente, penales, mientras que la paridad sin anotaciones les da el título a los guatemaltecos.