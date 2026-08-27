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Alajuelense recupera una pieza que lo llena de fe para ir por el boleto en la Copa Centroamericana

Alajuelense se enfrenta al Plaza Amador de Panamá en un choque de máxima obligación para los manudos

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Por Sergio Alvarado

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Ismael Rescalvo está convencido de que Liga Deportiva Alajuelense volverá al juego que mostraba antes de sus últimas dos derrotas.
Ismael Rescalvo y Alajuelense necesitan un triunfo para avanzar de ronda. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Alajuelense juega este miércoles 26 de agosto a las 8:30 p. m. ante el Plaza Amador de Panamá por la cuarta jornada de la Copa Centroamericana, choque en el que los manudos necesitan un triunfo para amarrar su clasificación a la próxima ronda.

Los rojinegros jugarán en casa, en el estadio Morera Soto y en su alineación el entrenador Ismael Rescalvo no corrió riesgos y lanzó a sus mejores piezas.

Destaca el regreso del venezolano Juan Pablo Añor, quien se perdió el último juego por lesión.

La Liga sale con Washington Ortega, Farbod Samadian, Yeison Molina, Aarón Salazar, Ronald Matarrita, Rashir Parkins, Celso Borges, Juan Pablo Añor, Kenyel Michel, John Paul Ruiz y Ronaldo Cisneros.

En la banca quedaron figuras como Creichel Pérez y Anthony Hernández, que suelen ser titulares y no entró en lista Alexis Gamboa por lesión.

El partido se transmitirá de manera exclusiva por ESPN y por la aplicación Disney Plus en su plan premium.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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