Alajuelense regresó a las jornadas de los viejos tiempos para tratar de espantar los malos resultados

Alajuelense y Liberia jugaron con una cancha muy empozada el 1 de octubre. (Jose Cordero)

En Alajuelense quieren espantar los nubarrones que se posaron sobre el club en la primera quincena de octubre en el torneo nacional, pues más allá del mal clima, los resultados también lo atormentaron.

El mes arrancó el 1 de octubre con un empate a tres que los hizo perder el liderato del Apertura 2023 en una mejenga marcada por un aguacero terrible en el estadio Edgardo Baltodano en Liberia que postergó el inicio del segundo tiempo por hora y media.

Pasados por agua, a la Liga le fue mal en la ciudad blanca y ocho días les volvió a llover tanto en lo deportivo y lo climático, pero ahora en su casa, el Morera Soto, partido que se atrasó hora y media por la cantidad de agua en la cancha y que de feria al final perdieron 2-1 con Sporting, dejando ir una oportunidad de oro de recuperar el primer puesto del torneo.

Haya sido un factor importante o no, la realidad dicta que perdieron cinco de seis puntos en esas condiciones por lo que para la mejenga del domingo ante Guanacasteca por las semifinales del Torneo de Copa, pasaron la mejenga a las 11 a.m a ver sí ahora si al menos pueden jugar con una cancha seca.

Hace mucho rato en la Liga no tiraban un partido a esa hora, un horario bastante inusual en Alajuela y otros sitios del país desde hace bastante tiempo.

“Personalmente no recuerdo haber jugado un partido a las 11 de la mañana un domingo y menos en el Morera Soto, creo que será un partido bastante bonito, es una bonita hora para jugar un domingo, pasarla en familia, así que espero que nos acompañen y pasarla todos juntos”, comentó el lateral Carlos Martínez.

LEA MÁS: Regalamos 10 entradas dobles para la semifinal del torneo de copa entre Alajuelense y Guanacasteca

A Alajuelense le llovió horrible por todo lado el domingo ante Sporting. (Albert Marin)

En el cuerpo técnico rojinegro también ven con buenos ojos el cambio, por lo que puede significar a nivel de espectáculo y de cancha, explicó el asistente técnico Mario Acosta,

“Más allá del horario, lo más importante es que la cancha esté en buenas condiciones para que haya mejor fútbol y funcionamiento por eso se trató de hacer el cambio, que que bueno que se logró y para que tanto nosotros dentro de la cancha como el aficionado disfrute del partido”, destacó.

Otro que se alegra del cambio es el periodista Carlos Serrano, de FUTV, quien la semana se empapó en la cobertura de la mejenga con los josefinos y este domingo espera que las condiciones sean otras.

“Totalmente acertada la decisión, la toman en el mejor momento. Personalmente me parece un horario espectacular el de las 11:00 am porque es sumamente familiar y me trae recuerdos cuando años atrás era el horario típico de nuestro fútbol. Ese horario es familiar, le huye a la lluvia, y permite tener mucho espacio la tarde de un domingo para realizar otras actividades”, opinó.

Sin lluvia de por medio debería verse mejor fútbol de parte y parte, ya sin peros que valgan.