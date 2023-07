Alajuelense responde a exdirectivo de Cartaginés sobre contrato de Daniel Chacón

Alajuelense le dio la bienvenida formal a Daniel Chacón. (Prensa Alajuelense)

Este lunes Alajuelense dio otro bombazo al anunciar la llegada del defensor y contención Daniel Chacón para el Apertura 2022 a préstamo de Colorado Rapids de la MLS.

La noticia ha dado mucho de qué hablar en diversos ámbitos y una persona que tiró un comentario que llamó mucho la atención fue el exdirectivo del Cartaginés Carlos Loría.

El brumoso indicó en el perfil de Facebook del medio RM Deportes, especializado en noticias de los blanquiazules, una versión que a muchos sorprendió, que Chacón se fue a la Liga porque allí le garantizaron ser titular, condición que en en el cuadro manudo niegan.

“Publico lo siguiente con conocimiento de causa. El club de Colorado Rapids estaba dispuesto a extender el contrato de Daniel, solo si él aceptaba irse a préstamo 6 meses al equipo que ellos dijeran. En las opciones que habían, estaban solo Saprissa y la Liga (en Costa Rica) y el requisito fue de que el club les asegurara que Daniel sea titular, especialmente en partidos internacionales.

“La Liga aceptó (Saprissa no); pero al CSC ni siquiera se le planteó la posibilidad. No fue un asunto de quién cubría más del salario de Daniel, sólo les interesaba que se mostrara en la televisión internacional. (Estoy completamente SEGURO que si fuera por Daniel, hubiese escogido al CSC sin duda alguna)”, citó.

Llamamos a don Carlos para preguntarle sobre lo que publicó y nos dijo que a lo que él entiende, la negociación fue así, que a Cartago no se lo ofrecieron, pero ya fue más cuidadoso para asegurar con que a la Liga lo enviaron con la condición de que fuera titular.

“No sé si era un requisito específico, pero a ellos sí les interesa que Daniel se iba a mostrar, porque prestarlo para que se quede en banca o jugando en la Liga dos (de la MLS) no tendría mucho sentido.

“Primero hay que recordar que se dijo que él iba para Saprissa, ya después no se dijo más nada de Saprissa, entonces yo asumo que no aceptó, si yo sabía que se lo estaban ofreciendo a los dos y no es un tema de dinero, porque no es que Rapids veía quién me da más, sino quién le asegura mejores condiciones y yo interpreto que mejores condiciones es donde se puede ver en partidos importantes”, explicó Loría.

Daniel Chacón ya está entrenando con Alajuelense.

Chacón renovó su ligamen con los gringos hasta el 2026 y la expectativa es que a su regreso a Estados Unidos el próximo semestre sea para jugar con el primer equipo de MLS

Sin garantías

Marco Vásquez, vocero rojinegro, afirmó que en efecto Chacón llegó a Alajuelense porque el club ofreció mejores condiciones, pero estas no son nunca garantizarle la titularidad.

“El jugador junto con su club lo que hicieron fue escoger la mejor opción para el futbolista y su futuro, no es cierto que se haya firmado con ninguna condición ni regla como la que señala el señor Loría, eso es completamente falso, el jugador simplemente encontró en Liga Deportiva Alajuelense la mejor opción en infraestructura, en exposición para su futuro y por esa razón está con nosotros hoy.

“No hay garantías de ningún tipo acá, el jugador tiene que demostrar en la cancha como cualquier otro que vino para ser titular, pero que eso se gana gracias a su esfuerzo y a su calidad como jugador y no de ninguna manera por algún tipo de compromiso en ese sentido”, nos confirmó.

Para Vásquez un contrato contiene información privada que conocen solo las partes, por lo que no entiende de dónde algunos sacan versiones sin tener acceso a ellas.

“Es muy extraño la creatividad que tienen algunos como para poder pensar o considerar que una cláusula o condición de ese tipo esté integrada en un contraro”, agregó.

Feliz

Daniel por su parte expresó que se siente muy motivado con el reto de llegar a Alajuelense y afirmó que viene a pelear por un lugar en el terreno de juego.

“Aquí va a haber un liguista más comprometido con la camiseta y cada uno de los objetivos” Daniel Chacón📹🦁 pic.twitter.com/klDA2F1Dn0 — Alajuelense Oficial (@ldacr) July 3, 2023

“Siento muchísima felicidad, creo que es un paso muy importante en mi carrera, sé lo que significa Alajuelense como institución, una de las instituciones más grandes del país, de Centroamérica, todo lo que significa con su gente y afición y obviamente comprometido con todos los objetivos del club.

“Mi objetivo es venir a competir, no solo por los títulos, sino también con mis compañeros internamente, quiero venir a jugar, tener un rol importante, no solo ser parte, sino que quiero competir para ayudar al equipo en todo lo que se proponga”, comentó.

Chacón además envió un mensaje a la afición rojinegra sobre su nuevo paso.

“A toda la afición liguista lo que puedo decir y con lo que me puedo comprometer es a dar el 100% siempre, darlo todo en la cancha, que acá habrá un liguista más comprometido con la causa y con la camiseta y cada uno de mis compañeros y cuerpo técnico, esperando que sea un semestre de mucha bendición y alegrías para todos”, finalizó.