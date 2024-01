Alajuelense revela el monto que tendrá que pagarle a Josué Quesada por recurso de amparo

Aquiles Mata explicó la posición de Alajuelense tras el recurso de amparo de Josué Quesada.

Alajuelense dio su versión luego de que este viernes un voto de la Sala Constitucional ordenó retirar la prohibición que el club impuso al periodista Josué Quesada de ingresar al estadio Morera Soto.

En la resolución, la Sala le dio la razón al comunicador y además obligó al club a pagar las costas del proceso y los daños y perjucioso, detalle por el que le consultamos a los rojinegros su posición.

Aquiles Mata, asesor legal manudo, nos explicó que lo estipulado a pagar no es el bombazo de plata que más de uno creería o pensaría, lo único que tienen que cancelarle a Quesada, asegura Mata, son ¢165 mil cuando esté publicado y listo el voto, posiblemente la próxima semana.

“Las costas del proceso es lo que cuesta presentar el recurso de amparo, la ley dice que un recurso de amparo los honorarios son ¢165 mil colones, es lo que podría cobrar el abogado que interpuso el amparo o Josué por costos del proceso. Eso es lo único que tenemos que pagarle”, le respondió Mata a La Teja.

Sobre los daños y perjuicios, don Aquiles explicó que Quesada, con la resolución de la Sala, ahora deberá hacer otro proceso en el que deberá demostrar de manera cuantificable los daños para ver si le deben pagar algo más o no.

“Siempre en todos los amparos usted ve que dice que se condena a las partes al pago de daños y perjuicios, ese pago de daños y perjuicios uno tiene que demostrarlo, por ejemplo, decir que a mí no me dejaron entrar a Costa Rica y traía un furgón lleno y al no poder entrar se me perdió la mercadería.

“Ahí yo tengo que venir con un proceso aparte, que se llama una ejecución de sentencia del voto de la Sala y demostrar que realmente se me causó un perjuicio y cuantificar eso. Es un tema del que tiene derecho a interponer en un tiempo de proceso si es que lo piensa hacer, la Liga le contestará en su momento y el tribunal contencioso o el que le toque conocer el caso tendrá que decidir si hay un daño y a eso se le dará un valor, pero no es que acá alguien se hará millonario con eso, he visto demandas de daños y perjuicios de ¢10 millones que quedan en cero”, argumentó.

Sobre cómo toman los manudos la resolución de la Sala, afirman ser respetuosos de la decisión y que no le sorprende para nada.

“La tomamos con normalidad, la Liga bien o mal tomó un acuerdo, el cual fue impugnado como puede ser con cualquier otro, en este caso por un tercero por tratarse de una actividad periodística, entonces lo tomamos con normalidad, una de las posibilidades que hay cuando se presenta un amparo es que sea acogido. A la Liga no le sorprende en lo absoluto.

“Cuando Alajuela contesta el amparo, que no lo hice yo, lo hizo otro abogado, deja entrever que no opone resistencia a lo que dice el amparo y respetamos de manera consecuente el fallo”.

Josué Quesada podría pedir un mayor resarcimiento económico, pero tendrá que demostrar cuál fue el daño que lo sustente.

En lo que Mata sí fue enfático es que para el club no supone ninguna pérdida de ningún tipo, pues como lo indicó, al menos por ahora, ni siquiera en lo económico.

“Esto no implica que Alajuelense se vea afectado en lo más mínimo, simplemente lo que implica esto es si este muchacho quiere ir al estadio podrá hacerlo, pero eso no le quita nada a la institucionalidad del club. No es lo que afecte ni en lo jurídica, política, comercial, deportiva y menos en lo económico, eso lo tendrá que demostrar si sufrió o no”.

Finalmente le cuestionamos las dudas que periodistas y aficionados señalaron sobre si es un triunfo “de la libertad de expresión”, que se le quiso mermar a Quesada.

“Lo que hizo la Liga fue decirle que no entre al estadio más, nunca le dijo que no debe hablar, la libertad de expresión en Costa Rica es sagrada y nadie la puede coartar, por eso es que la Sala acoge generalmente este tipo de recursos, pero nunca se le coartó su libertad de expresión.

“Lo que se hizo fue que, en raíz de lo que usted dijo, es que nos parece que eso no va con la historia de Alajuelense y entonces se da una medida, pero él siempre ha tenido su libertad de expresión y siguió hablando igual, la Liga no tiene potestad para mandar a callar a nadie, pero sí se puede dar el derecho que alguien ingrese o no a su estadio.

“Lo que sí hay que entender es que, quien habla cosas y no tiene cómo acreditarlas o demostrarlas, uno tiene que tener fundamento, pero eso es aparte de esto, él reclamó un veto al estadio”.