Alajuelense se comportó como un campeón gracias a su héroe inesperado

Diego Campos está en un idilio con el gol y este jueves marcó dos tantos en el triunfo de Alajuelense ante el Marathón 3 a 1, por la primera fecha de la Copa Centroamericanaeste jueves en el estadio Alejandro Morera Soto.

Era el debut de ambos cuadros en el torneo, al que los rojinegros llegan como los campeones.

Anderson Cardoso metió el primero para la Liga. (JOHN DURAN)

Campos marcó a los minutos 68 y 74 y tuvo un socio importante en la consecución de los goles, el volante Aarón Suárez, quien sustituyó al español Iago Falque y le asistió en los dos goles.

Diego Campos es el goleador inesperado de Alajuelense. (JOHN DURAN)

Por si fuera poco, Campos es uno de los goleadores del torneo local, con tres goles, igual que Marcel Hernández de Herediano y Marco Ureña del Cartaginés y había marcado un gol en el partido de la Recopa ante Saprissa, que al final ganó la Liga 3 a 1.

Es decir, lleva seis goles en cinco partidos en la actual temporada. Y no era de los señalados para ser goleador.

Pero al campeón actual del torneo, le costó enchufarse, no solo porque entró frío, sino por el buen hacer del Marathón, de buen criterio con la pelota, cerrando espacios y controlando el partido en casi todo el primer tiempo.

La Liga necesita que algo pase para reaccionar porque sino se vuelve un equipo llano, plano, de poca dinámica y con un ritmo lento. Le falta al equipo la alegría de otros tiempos, cuando encantaba a la gente, cuando el manudo era feliz y el estadio lucía repleto a la hora que fuera.

Ya no es igual y Alexandre Guimaraes no solo deberá trabajar en esa intensidad y en aspectos tácticos propios del cualquier equipo, sino en devolver la identidad. Los jugadores de Alajuelense deben convencerse de que es un equipo grande (sin duda no juegan así y de hace rato), y si eso ocurre volverán los goles, volverán los resultados, volverán la afición y los títulos.

Es prematuro, estamos claros, pero ya hemos observado que a este equipo le cuestan los inicios, arranca mal y luego necesita una bofetada para reaccionar.

Marathón había hecho trabajar a Leo Moreira con un espectacular remate de Gerson Chávez, que el guardameta tuvo que enviar al córner a los 23 mintuos.

Después cayó el gol, al 28, con todo merecimiento para los catrachos. Ejecutaron un tiro libre que mandaron al área, Javier Rivera logró salvar la pelota y recentrar a donde llegó Juan Anangonó, quien le dio a boca de jarro, Moreira tapó el remate. No obstante, el rechazo cayó en Kenny Bodden, quien solo debió meterla.

Justo luego de eso, la Liga reaccionó. Anderson Cardoso empezó a meterse un poco más en el juego ofensivo, Diego Campos se sintió más acompañado y Borges logró impulsar más al equipo.

Ian Lawrence tuvo un rendimiento aceptable con el equipo. (JOHN DURAN)

Y los avances de los manudos empezaron a ser más peligrosos, hasta que Carlos Martínez, por la izquierda encontró a Iago Falque desmarcado y el español mandó un pase a Cardoso, quien remató potente y logró igualar el marcador justo antes de que finalizara el primer tiempo.

Mejoría y goles

En el complemento, la Liga se acomodó mejor, el ingreso de Aarón Suárez por Iago Falque, al que le falta ritmo, dio movilidad y la Liga se vio mucho mejor.

Alajuelense mejoró en el complemento y cayeron los goles. (JOHN DURAN)

Al 68 se dio una de las mejores ocasiones cuando Campos hizo una jugada individual, arrastró tres marcas y cayó, la bola se fue donde estaba Suárez y este metió un cañonazo que salió apenas rozando el ángulo. En la trayectoria la pecosa fue desviada por un defensa.

Y un minuto después, llegó el primer gol de Campos cuando Suárez centró por la derecha y el inesperado goleador rojinegro logró deviar, con la cabeza un poco y con el hombro otro, para mandar al bola al fondo de los cordeles.

La afición respiró hondo, el León volvía a tomar la ventaja y lució en el complemento, más como un equipo grande.

En esa mejoría, anuló al Marathón, que ya no tuvo capacidad de reacción y el marcador fue redondeado por Campos, al 74, con una definición buena ante el achique del portero Samudio. El pase, otra vez, fue de Suárez.

La emergente sociedad entre Suárez y Campos promete mucho para el futuro de Alajuelense. Si el equipo logra mantener la consistencia y recuperar su identidad de juego, los resultados positivos seguirán llegando, y la afición podrá disfrutar nuevamente del éxito rojinegro