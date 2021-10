Alajuelense se juega su último chance de ser primer lugar ante el líder Herediano

Albert Rudé tendrá una prueba durísima en apenas su segunda mejenga en Alajuelense. Fotografía: José Cordero Albert Rudé tendrá una prueba durísima en apenas su segunda mejenga en Alajuelense. Fotografía: José Cordero

Con seis puntos de distancia entre el líder Herediano y el tercer lugar, Alajuelense, los manudos casi que se juegan este sábado un último chance para tratar de pelear por el liderato del Apertura 2021, cuando enfrenten al Team en el estadio Colleya Fonseca, a las 8 p. m.

Los dirigidos por Jeaustin Campos vienen en un excelente momento, pues llevan seis victorias al hilo. El nuevo entrenador, sin duda, vino a darle otra cara y un aire totalmente diferente al equipo.

Mientras que Albert Rudé, quien debutó en el banquillo rojinegro el martes pasado ante Santos, tendrá la difícil tarea de sonarse al rival en mejor forma del torneo en apenas su segundo duelo a cargo de los erizos.

El español reconoce que por la distancia numérica es un partido que podría definir mucho, por lo que enfoca todas sus baterías en traerse los tres puntos del cantón de Goicoechea.

“Sin duda que mañana (sábado) por la diferencia de puntos entre ambos hace que sea un partido con una trascendencia grande, pero nosotros nos enfocamos en el ahora y no vemos más allá de mañana.

“Tenemos que pensar primero en salir a jugar, ganar, llevarnos los tres puntos y a partir del resultado enfocarnos en lo que viene, en cómo tenemos que seguir trabajando y dónde nos deja el marcador. Estamos con la cabeza puesta donde se debe, buscamos ganar y pelear hasta el último momento para ese liderato que te da esa ventaja competitiva en la final”, explicó Rudé.

En apenas sus primeros juegos, al catalán le tocó medirse al que era el segundo lugar de tabla (Santos) y ahora al líder, o sea, al hombre no le dieron ni chance de acomodarse.

“El resultado que puede haber este sábado es algo que siempre está, siempre se puede ganar, perder o empatar, por lo que esto no nos afecta a la hora de planear el partido, sabemos contra quién nos enfrentamos, de la trascendencia del partido y lo planteamos igual, siempre para ir a ganar”, agregó.

Aunque es un recién llegado, ya estuvo analizando rivales, por lo que al Herediano le echó un bueno ojo y en particular a Jeaustin, a quien investigó preguntándole a amigos suyos sobre él y su método de trabajo.

“¿Qué es lo que te puedo decir?, solo hay que ver los resultados, el impacto que él ha tenido (Jeaustin) ha sido enorme, eso lo logra un buen entrenador. Es un equipo superversátil, de muchos ajustes, tácticamente es un rival muy complejo.

“En lo personal no lo conozco, pero sé de gente que lo conoce y me ha informado, me han hablado sobre él, pues para conocer también al técnico y saber por dónde nos puede salir. Toda información es válida y hay que ir lo más preparado posible”, comentó.

“Los clásicos se ganan”

Campos, por su parte, entiende que para que la cosa no se le mosquee, tiene que ganarle a la Liga sí o sí.

Jeaustin Campos, técnico de Herediano, puede matar de una vez las aspiraciones de Alajuelense por el liderato. Foto: Prensa CSH Jeaustin Campos, técnico de Herediano, puede matar de una vez las aspiraciones de Alajuelense por el liderato. Foto: Prensa CSH (CSH)

“Trabajaremos un poco la táctica fija (este viernes) y la idea de cómo jugar, entendiendo la importancia del juego, no solo por el liderato, sino que es un clásico y los clásicos hay que ganarlos”, expresó el técnico.

Dijo que como todos los futbolistas aman jugar los clásicos, la parte emocional se trabaja sola.

“Nos jugamos muchísimo, debemos enfocarnos en qué es lo que queremos, por dónde podemos atacar, cómo nos pueden atacar y tratar de minimizar al rival, tratar de ir creciendo en nuestro rendimiento. La competencia es ardua, los muchachos están dando el máximo y para este tipo de partidos es importante”, comentó el entrenador florense.

Herediano ya se echó a Saprissa, con Jeaustin en el banquillo. Ahora le toca vengar el 4 a 1 que le metió la Liga en la primera vuelta. Archivo. Herediano ya se echó a Saprissa, con Jeaustin en el banquillo. Ahora le toca vengar el 4 a 1 que le metió la Liga en la primera vuelta. Archivo. (Rafael Pacheco Granados)

“De repente, tras la seguidilla de victorias, todos pensamos que habíamos ganado bien, pero venía Saprissa, y se decía que esa era la prueba, ya lo enfrentamos y ganamos. Ahora, bueno, la prueba es Alajuela. Sin embargo, para mí la prueba son todos los partidos, independientemente del rival, aunque hay partidos que denotan más importancia por la historia, por la trascendencia y hoy son un rival directo, porque es un juego en casa, de seis puntos, hay que ganar”, comentó.