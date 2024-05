Alajuelense se mete en uno de los videojuegos más famosos del mundo

Alajuelense se metió a Fortnite, uno de los videojuegos más famosos del mundo. Sergio Alvarado.

Alajuelense se metió desde este viernes a Fortnite, uno de los videojuegos más famosos y seguidos con millones de jugadores en el mundo.

El juego ya está disponible para cualquiera que quiera entrarle sean manudos o no, pero, sin duda, los aficionados rojinegros encontrarán muchas referencias que le serán muy sencillas de identificar.

La presentación se llevó a cabo con bombos y platillos en el Gamer Lab de Monge, en Escazú.

La famosa sandía que repartía Badú Viera en los 90, la estrella del Sheriff, Javier Delgado, los audífonos del rapero Harold Wallace, los tacos de Errol Daniels se podrán recolectar en un castillo que representa a la Catedral, donde invadieron diversos enemigos que aunque no tienen nombre curiosamente sangran morado.

Se robaron el corazón de Alejandro Morera Soto y la misión del juego es luchar contra todos hasta recuperarlos y restaurar el mayor de los tesoros manudos.

Algunos de los elementos que se podrán recolectar en el juego son la famosa sandía que repartía Badú Vieria en los 90 o la estrella del Sheriff, Javier Delgado. Sergio Alvarado.

El proyecto, que llevó más de diez meses de trabajo, se realizó en conjunto con Journey, aliado estratégico de LDA en materia de innovación, y con quienes ya han realizado lanzamientos anteriores como lo fue “Mundo Liguista” en Roblox.

En el mundo del fútbol solamente dos equipos se han lanzado a Fortnite, junto a los manudos está el Manchester City.

La Leyenda de la Catedral ya la podés jugar en PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y PlayStation 4 Slim, PlayStation 5Xbox One, Xbox One S, Xbox One S All-Digital Edition, Xbox One X, y Xbox One Series X|S, Nintendo Switch, Switch Lite y PC.

El código para acceder a la isla manuda en Fortnite es 1225-0374-6873.