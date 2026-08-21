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Alajuelense se mide al Luis Ángel Firpo en El Salvador con una baja que duele a muchos

Alajuelense se enfrenta al Luis Ángel Firpo de El Salvador por la Copa Centroamericana en territorio salvadoreño.

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Por Sergio Alvarado
Liga Deportiva Alajuelense reconoció la gramilla del Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla, donde este 20 de agosto jugará contra Luis Ángel Firpo.
Alajuelense buscará una victoria ante el Luis Ángel Firpo de El Salvador. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense juega este jueves 20 de agosto a las 9 p. m. ante el Luis Ángel Firpo de El Salvador por la tercera jornada de la Copa Centroamericana, choque en el que los manudos buscarán, con un triunfo, su clasificación a la próxima ronda.

Los rojinegros jugarán en el Estadio Nacional Las Delicias ante el equipo dirigido por el costarricense Marvin Solano, y en su alineación el entrenador Ismael Rescalvo no corrió riesgos y lanzó a muchas de sus mejores piezas, aunque hizo un par de cambios.

La Liga sale con Washington Ortega, Alexis Gamboa, Yeison Molina, Yerlan Sosa, Ronald Matarrita, Rashir Parkins, Celso Borges, Creichel Pérez, Kenyel Michel, Jeison Lucumí y Ronaldo Cisneros.

En la banca quedaron figuras como John Paul Ruiz y Anthony Hernández, que suelen ser titulares y no entró Juan Pablo Añor por lesión.

El partido se transmitirá de manera exclusiva por ESPN y por la aplicación Disney Plus en su plan premium.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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