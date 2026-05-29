Alajuelense se reunió con Alejandro Bran para llegar a un acuerdo, pero habría pegado con pared

Alejandro Bran y Alajuelense se reunieron este viernes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense y Alejandro Bran se reunieron este viernes por la mañana en el centro de Alto Rendimiento de los manudos en Turrúcares.

El futbolista se sentó a hablar con el club para conocer qué pasará con su futuro y a que acuerdo pueden llegar luego que el martes los manudos separaron al jugador del club, por indisciplina.

Fuentes cercanas a La Teja confirmaron que el jugador llegó junto a su representante legal a una charla en la que estuvieron Carlos Vela, gerente deportivo erizo y León Weinstock, abogado y secretario de la junta directiva de la institución,

Este es el primer acercamiento que tienen las dos partes para definir qué pasará con el muchacho de 25 años que busca un finiquito de contrato, tras ser apartado por el último incidente que tuvo en Los Yoses, por el que también sacaron de la Liga a Kenneth Vargas.

A Bran le resta contrato por año y medio con los rojinegros, por lo que el principal tema es definir qué pasará con eso, pues la parte del jugador busca el finiquito de ese ligamen.

Por su parte, en FOX, reportaron que del lado de Alajuelense el equipo busca enviarlo a préstamo, postura que el futbolista no quiere, por lo que aún no hay acuerdos.

Mientras que se resuelve la situación, si este se alargara y no llegan a un entendimiento pronto, por obligaciones de FIFA y reglas contractuales, deberán darle un espacio al jugador para entrenar y seguir con las mismas condiciones negociadas.