Alajuelense se sube al liderato de la mano de un Tejeda que tuvo ángel

Ángel Tejeda marcó su primer gol con Alajuelense. (JOHN DURAN)

Alajuelense dormirá como líder en solitario del Clausura 2023 al derrotar 2-1 en su casa a Pérez Zeledón con el primer gol del hondureño Ángel Tejeda, justo cuando más se estaban metiendo con él.

La alineación de los rojinegros no dejaba mentir, se construyó pensando en el duelo del sábado ante Herediano, eso se echaba de ver.

Con Celso Borges y Aarón Suárez en banca, y Giancarlo González y Carlos Mora ni en convocatoria, se buscó darles descanso luego de un trajín importante de juegos y no solo pensando en el Team sino en lo que viene el próximo mes y medio para los leones.

Al final en el balance, el experimento no fue del todo bueno, porque no se vio el mismo equipo arrollador de las primeras fechas, salvo al inicio del partido, pero poco a poco se fue apagando.

Uno veía los minutos iniciales del partido y daba la sensación que las variantes no hacían mella en el cuadro de Carevic, mostraba lo mismo de los partidos anteriores, un equipo muy dinámico, con bastantes llegadas y entradas por las bandas.

No es mentira cuando se dice que en los primeros 14 minutos pudieron hacer tres goles cantados, así, tres. Al primer minuto, Freddy Góndola no resolvió un mano a mano contra el portero generaleño Jussef Delgado, el atacante tenía todo para echarla, pero no le dio bien.

Luego Johan Venegas probó dos veces, primero con un remate fuera del área que Delgado rechazó de gran forma sobre el horizontal y en la cona que generó esa jugada, el Cachetón desaprovechó un cabezazo que le quedó solo.

Con el paso de los minutos algo sucedió, especialmente, en media cancha y se empezó a extrañar a Morita, pues Alcócer no se metía tanto y Dardo Miloc no daba lo que suele ofrecer Celso, por lo que ese equilibrio estaba en riesgo.

Curiosamente, el gol erizo cayó tal vez en el momento de menos brillantez y en una jugada que fue más error rival, pero lo que cuenta al final es que la pecosa entre al marco de cualquier manera.

Otro tiro de esquina le llegó a Johan Venegas; de nuevo cabeceó solo mientras que al generaleño Mauricio Núñez hasta le hubiera dado tiempo de tomarle un foto, porque no hizo más que verlo. De feria, en el tiro la bola le pegó al defensor y se fue adentro.

Por más esfuerzo, Juseff Delgado no pudo evitar el gol de Johan Venegas. (JOHN DURAN)

El primer tiempo pudo haber terminado 2-0 porque a los 43 minutos, Ángel Tejeda se comió un gol cantado y que provocó que la afición manuda estallara en su contra .

Al catracho le quedó una bola solo en el área, luego de un rebote en el que el portero de Pérez estaba en el suelo y ni así lo hizo. la tiró por encima del marco.

En el segundo tiempo, antes que cayera el empate de los generaleños, ya la gente pedía a gritos que lo sacaran. En las gradas más de uno comentaba que mientras el goleador de la casa, Doryan Rodríguez ha mostrado que puede serlo, se sigue sufriendo con extranjeros que no convencen.

Empate. Y cayó el gol de Pérez en un buen segundo tiempo guerrero, en el que le permitió poco al León en su propia casa, empezó a meter peligro. El tanto se gestó luego de un centro de Anthony Mata a la cabeza de Joshua Navarro que puso el 1-1 al 55.

De inmediato, Carevic reaccionó sacando a Miloc por Celso, cambio que urgía y Góndola cedió su lugar al joven Creichel Pérez. A pesar del clamor popular mantuvo en la cancha a Tejeda. Y se salvó.

Luis Marín se fue con el sin sabor que el buen esfuerzo en el Morera Soto no le alcanzó a Pérez Zeledón. (JOHN DURAN)

El hondureño pudo lavarse la cara cuando al 63, marcó su primer tanto en el fútbol nacional luego de una jugadota del Cachetón, que tomó la pelota se acercó al área y se la dejó apenas a Tejeda para que ahora sí definiera con un toquecito preciso a la derecha de Delgado.

En los últimos quince minutos, entró Aarón y sirvió para mostrar que hoy por hoy, él y Celso son dos jugadores determinantes en la Liga, su pesó es muy notorio.

Al final, otro triunfo manudo, el equipo sigue caminando bien, sacando resultados y adueñándose del primer lugar, como suele ser con Carevic.