Alajuelense sigue con la limpia: otro jugador deja el cuadro rojinegro

Alajuelense inició los cambios en su planilla de cara al torneo de Apertura 2026.

Este lunes, los leones anunciaron otra salida en el club rojinegro, luego de que en la mañana dijeron que Joel Campbell no renovaría.

José Alvarado no es más jugador de Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Salida en Alajuelense

“Liga Deportiva Alajuelense informa que el futbolista José Alvarado no continuará en la institución.

“Le agradecemos su profesionalismo durante su etapa en el club y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos”.