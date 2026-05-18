Deportes

Alajuelense sigue con la limpia: otro jugador deja el cuadro rojinegro

Alajuelense inicia los ajustes en su planilla de cara al Apertura 2026

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense inició los cambios en su planilla de cara al torneo de Apertura 2026.

Este lunes, los leones anunciaron otra salida en el club rojinegro, luego de que en la mañana dijeron que Joel Campbell no renovaría.

Alajuelense vs. PZ
José Alvarado no es más jugador de Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Salida en Alajuelense

“Liga Deportiva Alajuelense informa que el futbolista José Alvarado no continuará en la institución.

“Le agradecemos su profesionalismo durante su etapa en el club y le deseamos éxitos en sus próximos proyectos”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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