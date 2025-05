Alajuelense sonó fuera del país y no por la derrota ante Herediano. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense dio de qué hablar fuera de Costa Rica y no por la derrota ante Herediano, sino por el recibimiento en el Morera Soto previo al clásico ante el Deportivo Saprissa.

El equipo rojinegro preparó un show de pólvora y un ambiente cargado de color, donde la afición y los jugadores fueron recibidos en una auténtica fiesta liguista.

Este video llegó a las manos de El Fufa, un creador de contenido nicaragüense, quien no dudó en compartirlo en su cuenta de TikTok y comentar al respecto.

“Loco, me mandaron este video para reaccionar. No digás, loco, mirá vos los juegos pirotécnicos, las luces, loco, el recibimiento de la hinchada Alajuelense.

El Morera estuvo bien iluminado previo al encuentro contra el Deportivo Saprissa. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

“Ese es el Morera Soto, ese es el estadio de Alajuelense, qué épico, mae, a nivel centroamericano es una de las mejores cosas que yo he visto en mi vida, ese recibimiento, otro nivel, qué tuanis, mis respetos para estos maes, me gustaría ver cómo es el de Saprissa”, comentó El Fufa.

Algunos usuarios reaccionaron y hasta se burlaron tras ver el clip:

“Eso no es nada”, “Así es como reciben al más grande de Costa Rica (emojis de risa), ”¿Y no has visto el espectáculo que hace la Liga todos los años?“, ”Para nada sirvió eso", “jajaja lástima plata”, “Busca los de Saprissa, no estás en nada”, “Si tenían 10 años de no usar esa pólvora”, fueron algunos.