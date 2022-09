Alajuelense sonríe en Concacaf lo que sufre en el torneo nacional

Alajuelense va viento en popa en la Liga de Concacaf donde no ha perdido y ya está sembrado en las semifinales del torneo, esperando el rival, que se define esta noche entre Herediano y Real España.

El triunfo de anoche también le permitió al León clasificar a la Liga de Campeones de Concacaf.

Pero esa sonrisa manuda en el torneo regional se le apaga en el local, donde no ha podido vencer, como ha pasado en muchos de los últimos torneos, al Herediano ni a Saprissa, los dos rivales antagónicos.

El caso es particular, pues es lo contrario del Herediano, equipo que ha perdido dos veces en Concacaf, pero que en el torneo nacional nadie le ha puesto la mano encima, son superlíderes invictos. Claro, aún debe enfrentar al Saprissa, el rival más pintado en estos momentos, se enfrentarán el próximo domingo en la Cueva.

13/09/2022, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF entre Liga Deportiva Alajuelense y el Alianza de El Salvador (Jose Cordero)

La Liga inició la Concacaf en una fase previa ante el Águila de El Salvador, equipo al que se impuso en la serie con un global de 4 a 1. El primer juego lo empataron en San Miguelito de El Salvador, 1 a 1, y luego se impusieron en el Ricardo Saprissa 3 a 1.

Alajuelense necesita un pasito más para atar primer objetivo en Liga Concacaf

Después enfrentaron a un flojo equipo de Alianza de Panamá, al que golearon 5 a 0 en el Ricardo Saprissa y empataron a un gol en Panamá. En cuartos de final, derrotaron a otro Alianza, el de El Salvador, con un 1 a 0 de visitante y un 2 a 0 de local, ya en el estadio Alejandro Morera Soto.

En cambio, en el torneo nacional, ha caído tres veces, 3 a 0 contra Herediano en el Coyella Fonseca, 1 a 0 contra Saprissa en el Morera Soto y 2 a 1 ante Santos en el Ebal Rodríguez.

Sin embargo, el paso de los manudos por Concacaf podría ser algo engañoso porque los rivales han sido fáciles. El Águila y el Alianza de El Salvador no han iniciado competencia en su país debido a una crisis administrativa que estuvo muy cerca de que los sancionaran.

Alajuelense desplumó al Águila de El Salvador en la Cueva (video de los goles)

Y el Alianza panameño no tenía nivel para la competencia.

“La Liga no tiene la culpa, pero que no se engañen, han sido rivales de poca monta. Viendo el partido contra los panameños y a Rodolfo Zelaya jugando... por favor, con esos físicos. Lo digo con respeto porque el portero demostró su capacidad y la trayectoria de Rodolfo es impresionante, pero ya no están”, dijo el periodista de radio Monumental Alex Mazón.

El torneo nacional le sigue costando a la Liga. (JOHN DURAN)

“Eso sí, la Liga ha resuelto y eso les tocó”, expresó el comunicador.

Adonay Velásquez, un aficionado rojinegro, dice que la Liga no tiene la culpa del bajo nivel de los rivales que tuvieron que enfrentar.

“Tenía que ganar y ganó. Pasó sin sufrir. A mí no me gustó mucho como ha ido pasando, pero está en semifinales y ningún otro equipo tico lo ha conseguido hasta el momento. Esperemos a ver cómo le va a Herediano”, dijo.

Bryan Hernández, otro aficionado de corazón manudo, considera que él prefiere un mejor caminar en el torneo nacional que en Concacaf, pero sin restarle importancia.

“No es que no me importe, pero la Liga tiene cómo ganarle a Saprissa y a Herediano, pero no lo hacen y esos partidos que ha ganado en Concacaf, para mí han sido muy fáciles”, dijo.