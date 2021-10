Alajuelense sufrió en paleta, pero sacó un triunfo de oro de Grecia antes del clásico

Gabriel Torres sigue de la mano del gol por segundo partido seguido. Foto Alonso Tenorio (alonso tenorio)

¡Qué parida! Como dijo Celso Borges en una ocasión luego de una apretada victoria de Costa Rica ante Jamaica para clasificar a Brasil 2014, esta vez se podría usar la misma expresión para calificar la victoria de Alajuelense por 2-1 ante el Municipal Grecia.

Los manudos siguen cumpliendo con su tarea y su parte con el objetivo de conseguir el liderato del Apertura 2021, llegaron a 31 puntos, le sacaron tres a Cartaginés y cuatro a Saprissa, luego que el Monstruo igualó a cero en Jicaral.

Lo de los manudos este miércoles es un triunfazo porque ni siquiera perdiendo el próximo sábado en el clásico nacional la “S” superará en la tabla a los rojinegros

La Liga de Rudé sigue sumando puntos y resultados, más allá de los sufrimientos que pasó en Grecia por diversos motivos que lo tuvieron en vilo casi todo el segundo tiempo.

Un error del lateral Yurguin Román que no despejó el balón y le robaron la espalda, sumada la tardía reacción del arquero Leonel Moreira provocaron el gol griego, a eso súmele el tener que jugar con uno menos los últimos 20 minutos por la expulsión de Fernán Faerron, un penal que no era que fallaron los griegos a los 84 minutos, la lesión de Román cuando ya no había cambios, todo eso convirtió la mejenga en un parto para el León.

En Grecia se asomaba una partido durísimo porque son dos equipos que están peleando en zona de clasificación, las Panteras estaban obligadas a sumar en su casa luego de tres duelos sin ganar.

Johnny Chaves sabe bien a lo que iba con la Liga, antes de la mejenga nos confesó que sabe lo que le gusta hacer a Rudé, tener buena posesión de la pecosa y ser sólido atrás.

Yurguin Román acabó jugando lesionado el partido ante Grecia. Foto Alonso Tenorio (alonso tenorio)

A pesar de que Rudé hizo muchos cambios en la titular y metió de inicio a Fernán Faerron, Alexis Gamboa, Yurguin Román, José Miguel Cubero y Bryan Ruiz, la Liga en el primer tiempo no sufrió y controló bien el buen fútbol griego.

No había peligro en los marcos y fue hasta el minuto 39, en la primera que Gabriel Torres tuvo que el partido se movió, luego de un gran servicio que Bernald Alfaro le tiró a las espaldas al pana.

Gabriel salió justo a tiempo, se cuidó del fuera de juego y se fue en un mano a mano con Alfonso Quesada que definió con calidad en dos toques de derecha para definir a la zurda del meta.

El gol lo cambió todo, como dicen, el táctico del fútbol y las emociones ahora sí se contaban en ambas áreas, el golpe espabiló a los locales y empezó a apretar.

La parida

El segundo tiempo arrancó para los manudos como miel sobre hojuelas, porque apenas a los 47 minutos marcó el 2-0 luego de aprovechar un pésimo intento de despeje entre Anthony López y Youstin Salas, lo que aprovechó Bryan Ruiz para llevarse la pecosa.

El capi la puso al centro, adonde llegó Bernald para definir y hacer pensar que tendrían una segunda parte más relajada, nada más alejado de la realidad.

Apenas cuatro minutos después llegó el error de Leo y Román que costó el descuento griego. El meta y el lateral no se pusieron de acuerdo y apareció Raymond Salas para ganarle la chocobola a Osito.

Jean Carlo Agüero falló el penal que nunca debió ser pitado. Foto de Alonso Tenorio 27/10/2021 Jornada #18 del campeonato nacional partido entre Grecia y Liga con el marcador final 1-2 . Foto Alonso Tenorio (alonso tenorio)

A los 70 cambió todo con la expulsión de Fernán Faerron por acumulación de amarillas. El defensor metió un planchetazo feo en la media cancha cuando ya estaba amonestado, el árbitro Ricardo Montero no pitó la falta y dejó seguir la jugada que terminó en un patadón de Raymond a Moreira, que también debió ser roja, pero el árbitro se hizo al maje y solo amonestó al griego.

Para solventar la bronca entraron los defensores Daniel Arreola e Ian Smith y el atacante Marcel Hernández, quien sería el protagonista del siguiente infortunio.

A los 83 el cubano realizó una falta fuera del área, un empujón, pero claramente fue afuera, solo Ricardo Montero lo vio adentro y pitó un penal que jamás fue, pero como la justicia divina actuó y Jean Carlo Agüero pegó el remate por encima del marco.

Llovía sobre mojado para el León porque los últimos minutos Román los jugó lesionado, no podía ni correr y tuvieron que mandarlo de delantero para que no estorbara atrás, pues ya no había cambios, era un predicamento tras otro.

De feria Ricardo Montero dio ocho minutos de reposición, momento en el que Grecia pegó un bombazo en el palo que Leonel Moreira apenas desvió y la bola de milagro luego no entró.

El León de Rudé sabe sufrir, la Liga no se cayó ni se desesperó a pesar de las dificultades algo que hace rato no le veíamos, ese no es un detalle menor.