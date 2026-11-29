Alajuelense cumplió con la tarea, en una noche de muchísima tensión y selló su boleto a las semifinales del Apertura 2026.

Los rojinegros empataron 1-1 con San Carlos, en el estadio Carlos Ugalde y con este resultado se aseguraron el último cupo disponible entre los cuatro mejores del campeonato nacional, dejando en el camino al equipo de Wálter Centeno.

Luego de quedar fuera en el Clausura 2026, el equipo de Óscar Ramírez vuelve a la segunda fase del campeonato nacional y se medirá al Deportivo Saprissa, en busca del título 32.

Creichel Pérez hizo el gol que le dio a Alajuelense el pase a las semifinales del Apertura 2026. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Creichel Pérez fue el anotador del gol de los Leones, mientras que los sancarleños celebraron una anotación de Raúl Vidal, pero el central Adrián Chinchilla invalidó la jugada, lo que provocó la polémica al cierre de la primera parte.

Brian Martínez marcó el gol de la paridad, sin embargo, el empate no era suficiente para los norteños, pues para desplazar a los manudos debían dejarse la victoria. Con este resultado, la LDA llegó a los 30 puntos y San Carlos se quedó con 28 unidades.

Las acciones

Este enfrentamiento entre rivales directos estuvo cargado de momentos de intensidad, desde los primeros minutos.

El arquero José David Vega fue protagonista en la parte inicial, ante las aproximaciones de Kenyel Michel y Creichel Pérez.

El central Adrián Chinchilla anuló el gol de Raúl Vidal y su decisión generó discusiones entre jugadores de ambos equipos. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Luego llegó el turno de Washington Ortega de estar pilas, porque Jeffry Valverde y Raúl Vidal buscaron anotar para los sancarleños.

La insistencia de Pérez dio resultado para Alajuela, cuando al 29 llegó el gol de los erizos. El volante recibió la bola tras un pase de Esteban Cruz y remató al arco del meta norteño.

Y cuando parecía que la LDA se iba con la victoria en el cierre del tiempo inicial, apareció Raúl Vidal para hacer el 1-1.

Sin embargo, el central Adrián Chinchilla revisó la jugada con el VAR y anuló la anotación del mexicano, lo que desató la furia del cuerpo técnico y banquillo de San Carlos.

🤔 ¿Era gol de San Carlos? Tras la revisión el árbitro anuló el gol del empate sobre el final del primer tiempo #FPDenFOX pic.twitter.com/ONPQdORaXJ — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) November 29, 2026

El analista arbitral de La Teja Henry Bejarano coincidió con la decisión de Chinchilla.

“El gol está bien anulado porque hay una falta previa (sobre Washington Ortega)”, dijo.

Luego cuestionó el accionar del cuarto árbitro Cristopher Ramírez, porque hubo fuertes reclamos de los jugadores sancarleños y no sancionó a los futbolistas.

El Macho sonríe: su equipo de nuevo está en semifinales. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Bejarano agregó que según la normativa, se anula un gol cuando se impide que el guardameta, en este caso Ortega saque la pelota con la mano.

“Se señala tiro libre indirecto, cuando se impide que el guardameta saque el balón con la mano, lo juegue o lo intente jugar cuando el guardameta está en proceso de soltarlo”.

Esperanza en el gol

Para el segundo tiempo, Paté Centeno hizo variantes en la ofensiva, con la finalidad de darle vuelta al marcador.

Al 56, Jeffry Valverde tuvo una de las opciones más claras para los sancarleños, pero el balón se fue desviado. El exjugador del Saprissa se puso las manos sobre la cabeza, no podía creer la oportunidad que no se había concretado.

La victoria era el único camino para San Carlos y no pudo dejarse los 3 puntos. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Al minuto 64, el mexicano Brian Martínez volvía a la cancha, luego de estar fuera por lesión y su regreso fue triunfal, porque marcó el gol de la paridad para los sancarleños.

El gol del delantero apareció al 71, tras un centro de Jeikel Venegas, quien también entró de cambio y el azteca cobró su anotación de cabeza.

En la LDA había una nueva preocupación, porque al 76 hubo un choque por detrás que generó que el delantero rojinegro Ángel Zaldívar se lastimara la cabeza y minutos después dejó el partido, porque no se detenía un sangrado.

Al 96, hubo una falta de John Paul Ruiz, cerca del área. Dylan Masís cobró un tiro libre, pero la bola no entró al arco y segundos después se dio el pitazo final, con el júbilo de los alajuelenses y la tristeza de los sancarleños.