Alajuelense también vapuleó a Herediano, que tuvo un miércoles para el olvido

Alajuelense le propinó al Herediano la segunda derrota en un miércoles negro para la institución de la Ciudad de las Flores.

Kenia Rangel abrió el marcador para la Liga. (LDA/LDA )

Las Leonas manudas derrotaron al Team femenino 3 a 0, con goles de la panameña Kenia Rangel al minuto 19, un pepinazo de Mariela Campos al 81′ y uno más de de Alisha Lindo, al 89′.

El equipo masculino cayó dos horas antes, ante el cuadro del Cacique Diriangén de Nicaragua, 4 a 2, por la Copa Centroamericana. Un miércoles negro para Herediano.

El partido tuvo la particularidad de que fue el primer encuentro de fútbol femenino transmitido por FUTV.

Fue un partido de gran dominio de las manudas que han perdido mucha definición ante el marco rival.

El primer gol se dio en un tiro de esquina, donde las Leonas hicieron una doble jugada, que terminó con un centro de Viviana Chinchilla, que pezcó en el área la pana.

Rangel festejó al estilo Cristiano Ronaldo.

Yeslim Alavarado intenta rematar ante una marca. (LDA/LDA)

El segundo tanto, de Campos, fue un remate de media distancia al que no pudo llegarle la portera Yolian Salas.

El tercero fue obra de Lindo, luego de una corrida de Fabiana Alfaro, quien ganó la linea de fondo, centró y la bola le llegó a la delantera que solo tocó el balón.

Con ese resultado, la Liga llega a siete puntos y se colocan de líderes, mientras que Dimas Escazú y Sporting tienen seis unidades, pero con un partido menos.

El Team solo tienen un punto luego de tres partidos.

La fecha se completará el sábado con los juegos Pococí vs. Moravia, a las 6 de la tarde en el estadio Ebal Rodríguez, y Dimas Escazú ante Saprissa, a las 7 de la noche, en el estadio Nicolás Macís.

Finalmente, el domingo se cierra la jornada, con el Chorotegas ante Sporting, en el estadio Chorotega, a las 11 de la mañana.