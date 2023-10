Alajuelense tiene un triple reto ante el rival que le abrió una herida que sigue sin sanar

Guanacasteca tumbó a Alajuelense hace tres semanas en el estadio Chorotega de Nicoya. (ADG)

Hace tres semanas, antes del 19 de setiembre, Alajuelense era un equipo que lucía imbatible en cada cancha que se presentaba, invicto en tres torneos y con un nivel alto de juego que jaló muchos piropos.

Pero todo cambió el día que visitó el estadio Chorotega en Nicoya, a donde cayó por primera vez en el semestre y al equipo se le empezaron a ver algunas heridas en las siguientes semanas.

Guanacasteca fue el club que mostró que los rojinegros no eran aquel cuadro invencible ni nada por el estilo, mostró un camino que en estas semanas equipos como Liberia y Sporting siguieron.

Tras aquel golpe de los nicoyanos, el León se los volverá a topar este domingo a las 11 a.m., en la semifinal del torneo de Copa, solo que ahora el escenario será el estadio Morera Soto en Alajuela.

Ante los de la pampa, la Liga tiene un triple reto: llegar a la final del certamen copero, lo que lo dejaría cerca de su primer copa en el año; hacerlo sin varios seleccionados que están en las selecciones de Costa Rica, Honduras y El Salvador, y lavarse la cara de la amarga derrota ante Sporting.

“Creo que todo partido nos deja una enseñanza, donde tenemos que estar finos es en tener un equilibrio, un balance y estar más atentos en temas de concentración, pero al final lo tomamos con la misma atención que con cualquier otro rival. Sabemos que es un partido importante, una semifinal que se tiene que jugar con mucha actitud, sin perder de vista la calidad en la toma de decisiones”, comentó el asistente técnico erizo, Mario Acosta.

Carlos Martínez: "Guanacasteca es un equipo que te compite en cualquier cancha"

Para el partido del domingo, los manudos no contarán con Carlos Mora, Ian Lawrence y Guillermo Villalobos convocados a la selección sub-23 tica, Alex López llamado por Honduras y Leonardo Menjívar con El Salvador. Además de Aarón Suárez por lesión.

Carlos Martínez, defensor rojinegro, reconoce que el partido llega en una semana que no inició como deseaban tras lo sucedido en casa ante los josefinos.

“Es una semana un poco difícil, sin tantos compañeros que tienen la oportunidad de estar en selección, para un partido bastante importante como el que se nos viene. Claramente queríamos que fuera una semana diferente, tal vez estando arriba de primeros en el torneo nacional, pero así se dieron las cosas, tenemos muchas cosas que mejorar si queremos llegar a la final de este primer torneo, estamos en tres campeonatos que la institución necesita ganarlos todos.

“Guanacasteca es un equipo que anda bastante bien, con buenos jugadores y muy bien dirigido, no por nada está de quinto lugar, está compitiendo no solo en casa sino que de visita, ahora que vendrán al Morera tendremos que tener mucho cuidado con eso, como la Liga tenemos que dar a respetar no solo la localía sino lo que significa la institución y este escudo. Sabemos que tenemos muy buenas cosas que esperamos poder mostrarlas este domingo”, destacó el lateral.

Al tratarse de un partido único, el ganador del duelo clasificará directamente a la final que se disputará el 18 de noviembre en el estadio Nacional, ante el vencedor de la otra semi entre Saprissa y Herediano, que se realizará este viernes a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa.