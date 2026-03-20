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Alajuelense tomó una fuerte decisión con Alejandro Bran y Kenneth Vargas

La dirigencia de Alajuelense tomó una fuerte medida con Alejandro Bran y Kenneth Vargas

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense tomó una fuerte medida con Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

Este jueves, Bran fue detenido por la Fuerza Pública, luego de protagonizar un incidente en el condominio en el que vive, en el centro de San José.

Alejandro Bran fue esposado por un pleito en el condominio donde vive en San José
Alejandro Bran fue esposado y detenido por un pleito en el condominio donde vive en San José. (Cortesía/Cortesía)

En horas de la mañana, Carlos Vela, gerente deportivo de los rojinegros, dijo que se iban a investigar los hechos y, según trascendió en los últimos minutos, ambos jugadores fueron separados temporalmente del primer equipo.

En cuanto a Vargas, en redes circularon unas supuestas fotos en las que, al parecer, andaba de fiesta con Bran.

Alejandro Bran convirtió un gol importante para Liga Deportiva Alajuelense en el partido contra LAFC en Los Ángeles.
Alejandro Bran fue separado del primer equipo de Alajuelense, luego del incidente que protagonizó este jueves. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Bran y Vargas separados

El periodista Antonio Alfaro publicó en su cuenta de X que los jugadores asistieron al CAR y ahí les comunicaron de la decisión que tomó la dirigencia rojinegra.

“Alejandro Bran y Kenneth Vargas se presentaron al entrenamiento en el CAR. Tuvieron que dar la cara a sus compañeros y ofrecerles disculpas. No entrenaron.

“Están separados hasta nuevo aviso”, mencionó el comunicador.

Alajuelense visitará el estadio Carlos Alvarado para enfrentar a Herediano, este sábado, a las 8 p.m.

Alejandro Bran
Bran y Vargas habrían salido de fiesta. Foto: Sesación Deportiva. (Alejandro Bran/Alejandro Bran)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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