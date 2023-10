Alajuelense volvió a fallar en la hora buena y perdonó opción de desestabilizar a Saprissa

Esta vez no hubo que esperar a las fases finales para que Alajuelense, el eterno favorito para alzar el título, genere dudas y desconfianza entre sus aficionados.

La Liga juega buen fútbol, va bien en la Copa Centroamericana, donde su archirrival Saprissa quedó fuera de la disputa del título y, jugará la semifinal del torneo de Copa tico contra Guanacasteca, pero en el torneo nacional, el que más importancia tiene para la afición, tuvo un zafis ante Sporting, de esos que no se pueden permitir.

La Liga muestra un buen nivel futbolístico, pero falla a la hora grande. (JOHN DURAN)

Alajuelense perdió 2 a 1 ante los josefinos en el mismo estadio Alejandro Morera Soto y no es que no pueda perder, es el partido en el que falla.

En el llamado partido de la hora buena, cuando tenía la posibilidad de desbancar a Saprissa del primer lugar y generarle una pequeña crisis, luego de la eliminación de la Copa Centroamericana a manos de un equipo nicaragüense, el Real Estelí, por primera vez en su historia, y la derrota 2 a 0 ante el Herediano.

El triunfo manudo hacía que Saprissa bajara al segundo puesto y que esa pequeña crisis de resultados empezara a hacer bulla en los morados. Pero ocurrió todo lo contrario, la bulla se le hizo a los rojinegros, que se están haciendo la fama de equipo segundón, de equipo que falla a la hora buena.

Y hay antecedentes, generalmente con Saprissa de antagonista. La recordada final del 97-98 donde Alajuelense ganó la fase regular y el primer partido de la final de la segunda fase en el Ricardo Saprissa 1 a 0. La vuelta en el Morera Soto fue una bofetada a todo el liguismo, con triunfo morado 2 a 0, con dos hombres menos. Eso obligó a una final nacional que ganó Saprissa.

La Liga volvió a sufrir un duro revés en el Apertura 2019, pero esta vez contra Herediano, en la recordada final del centenario manudo.

La Liga llegó del partido de ida con derrota 1 a 0, pero en el Morera Soto estaba sacando el título con un 2 a 0, hasta que llegó el minuto 88, en un tiro de esquina donde hubo una pésima salida del portero Adonis Pineda y llegó el gol de Yendrick Ruiz de cabeza. La serie se fue a los penales y el triunfo fue florense.

Una de las más trágicas y dolorosas fue la semifinal de Clausura 2021, el de la pandemia, donde la Liga arrasó en fase regular, llegó invicta a la serie contra Saprissa (al que le había ganado 5-0 en la Cueva en la fase regular), pero perdió 4 a 3 en la ida de las semis.

Pablo Izaguirre dijo que algunas rotaciones no las entiende. (Albert Marin)

En el Morera Soto no pudo revertir la situación (2 a 2) y la Liga se quedó sin siquiera final. Saprissa fue campeón, pues el formato de ese torneo no estipuló gran final.

Y para terminar, la final del torneo pasado, donde la Liga obligó a una gran final, luego de superar al mismo Saprissa en la final de segunda fase. Al fin, dijeron los manudos.

La Liga ganó el primer partido de la gran final 1 a 0, pero cayeron 3 a 1 en la vuelta, con un fallo grave de Johan Venegas que hubiera puesto el marcador 1 a 0 favorable a los rojinegros y la serie muy encaminada.

Esa fama de no poder a la hora grande volvió a relucir este domingo cuando tenían que vencer a Sporting para ser líderes, pero perdieron.

En cierto modo, Alajuelense le dio la mano a Saprissa. (Jose Cordero)

El periodista Johnny “Loko” González cree que Alajuelense arrastra una carga sicológica fuerte y por eso, a estas alturas, pone a Saprissa y a Herediano por delante de la Liga en favoritismo.

“El principal enemigo de la Liga es la Liga, es esa carga mental, como un domo que solo le pasa al equipo mayor masculino. No escapan de los fracasos recientes, el jugador no lo asimila, mentalmente la Liga no está limpia y los fantasmas vuelven, sobre todo en fases finales”, opinó.

El exjugador de Alajuense Pablo Izaguirre dice que no hay ninguna carga mental, porque hay jugadores de experiencia y mundialistas.

“No debería afectar, el tema es que hasta que no obtengan el campeonato van a convivir con ese murmullo que se genera en torno al equipo. Lo que estaba bien, con un resultado negativo se vuelve de otra forma. Necesitan ser campeones”.

Mientras tanto, Benjamín “Mincho” Mayorga, exjugador de Saprissa, dice que la Liga dejó pasar la oportunidad de golpear al Monstruo y que si este recompone un poquito el rumbo, se sale con la suya.

“Es la diferencia que tenemos con los demás equipos. Si a Saprissa le hubiera tocado esa situación, aunque juegue mal, gana el partido, con la Saprihora, como sea, pero no falla. Alajuelense ya falló”, comentó.