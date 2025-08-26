Deportes

Alajuelense vs Antigua: La Teja le regala entradas para el decisivo partido

Si deseas asistir al partido Alajuelense vs Antigua, participe en el sorteo y gane sus entradas

Por Yerlin Gómez Izaguirre
La Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Club Sport Herediano, tercera jornada del Apertura 2025
El encuentro entre Alajuelense y Antigua es uno de los más esperados. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Si aún no tiene entrada para el partido entre Alajuelense y Antigua de Guatemala, La Teja le da la oportunidad de participar en un sorteo y asegurar su lugar en el estadio.

El encuentro se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto este miércoles a partir de las 6 p.m., y el sorteo se realizará ese mismo día a las 9 a.m.

Para participar, solo debe completar el formulario con sus datos personales, suscribirse al canal de YouTube de La Teja, enviar la captura de pantalla del seguimiento al grupo de WhatsApp “Entre Leones” y responder dentro del plazo establecido.

El partido entre manudos y chapines es uno de los más esperados de la jornada 5 de la Copa Centroamericana, ya que ambos podrían clasificar a los cuartos de final.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

