Alajuelense vs Antigua: Los visitantes pegan el primer susto

Un costarricense viene con el Antigua de Guatemala

Por Franklin Arroyo

Óscar Ramírez buscará, junto con su Liga Deportiva Alajuelense, pasar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, este miércoles a las 6 de la tarde.

La Liga Deportiva Alajuelense de Óscar Ramírez llegó a seis puntos en el grupo A en la Copa Centroamericana de Concacaf.
Óscar Ramírez va con un equipo ofensivo contra los chapines del Antigua. (LDA /LDA)

Los manudos se enfrentarán al Antigua de Guatemala, en el cierre del grupo.

El triunfo manudo los pone en la siguiente fase y, además, dejaría al León con una mejor disposición anímica que Saprissa, de cara al clásico nacional del sábado. Esto porque los morados no pasaron la fase de grupos, al quedar eliminados este martes ante el Motagua de Honduras.

La Liga saltará al terreno de juego con: Washington Ortega como portero. En la línea defensiva, Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Rónald Matarrita y Fernando Piñar. Los volantes son Celso Borges, Aarón Suárez, Diego Campos y Alejandro Bran; y adelante Kenyel Michel y Dorían Rodríguez, quien se convierte en la gran sorpresa.

Jugadores como Diego Campos y Kenyel Michel fueron parte de la práctica de Liga Deportiva Alajuelense previo al partido de este miércoles contra Antigua.
Alajuelense está lista para luchar por la clasificación. (Fanny Tyver/Fanny Tyver)

Mientras que el Antigua lo hará con: Luis Morán en la portería. Los defensas son José Ardón, Óscar Castellanos, Alexander Robinson, Juan Osorio y Enzo Fernández. La línea media sería con José Rosales y Santiago Garzaro, Francisco Apaolaza y adelante Robinson Flores y Kevin Macareño.

Si usted quiere ver el partido, lo puede seguir por la aplicación de pago, Disney+.

Partido del grupo A Liga Deportiva Alajuelense y Antigua por avanzar en la Copa Centroamericana
Momentos previos al juego. (Jorge Navarro. /Jorge Navarro. )

Recordemos que una de las bajas más significativas de Alajuelense será la ausencia de Creichel Pérez, quien acumuló tarjetas amarillas.

El juego inició con una espectacular tarde noche y el terreno de juego en óptimas condiciones pero con una ligera lluvia.

El juego inicia con un ligero dominio manudo.

Minuto 5, Kenyel Michel roba un balón al Antigua en salida, da la bola a Diego Campos pero su remate fue desviado a tiempo por un defensor.

Liga Deportiva Alajuelense y Antigua están jugando en el Estadio Alejandro Morera Soto.
Alajuelense vs Antigua buscan el pase a segunda ronda. (Fanny Tyver/Fanny Tyver)

Minuto 9, Francisco Apaolaza, de media vuelta dentro del área, mete el primer susto en serio del partido. El portero Ortega se lanzó, pero la bola ira ligeramente desviada.

Minuto 13, Antigua ataca por la derecha y genera peligro, en una bola aérea que fue a buscar Ortega y que picó en el área y generó un descontrol. Mejoran los chapines.

Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

