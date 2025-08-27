Alajuelense vs Antigua: Los visitantes pegan el primer susto

Óscar Ramírez buscará, junto con su Liga Deportiva Alajuelense, pasar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, este miércoles a las 6 de la tarde.

Óscar Ramírez va con un equipo ofensivo contra los chapines del Antigua. (LDA /LDA)

Los manudos se enfrentarán al Antigua de Guatemala, en el cierre del grupo.

LEA MÁS: Alajuelense: estos son los jugadores que deberían irse y el tema de sus contratos

El triunfo manudo los pone en la siguiente fase y, además, dejaría al León con una mejor disposición anímica que Saprissa, de cara al clásico nacional del sábado. Esto porque los morados no pasaron la fase de grupos, al quedar eliminados este martes ante el Motagua de Honduras.

La Liga saltará al terreno de juego con: Washington Ortega como portero. En la línea defensiva, Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Rónald Matarrita y Fernando Piñar. Los volantes son Celso Borges, Aarón Suárez, Diego Campos y Alejandro Bran; y adelante Kenyel Michel y Dorían Rodríguez, quien se convierte en la gran sorpresa.

LEA MÁS: Periodistas deportivos dejaron de creer en Alajuelense: estos son los pronósticos de la prensa

Alajuelense está lista para luchar por la clasificación. (Fanny Tyver/Fanny Tyver)

Mientras que el Antigua lo hará con: Luis Morán en la portería. Los defensas son José Ardón, Óscar Castellanos, Alexander Robinson, Juan Osorio y Enzo Fernández. La línea media sería con José Rosales y Santiago Garzaro, Francisco Apaolaza y adelante Robinson Flores y Kevin Macareño.

LEA MÁS: Utilero de Alajuelense le tiró durísimo a Herediano con una imagen

Si usted quiere ver el partido, lo puede seguir por la aplicación de pago, Disney+.

Momentos previos al juego. (Jorge Navarro. /Jorge Navarro. )

Recordemos que una de las bajas más significativas de Alajuelense será la ausencia de Creichel Pérez, quien acumuló tarjetas amarillas.

El juego inició con una espectacular tarde noche y el terreno de juego en óptimas condiciones pero con una ligera lluvia.

El juego inicia con un ligero dominio manudo.

Minuto 5, Kenyel Michel roba un balón al Antigua en salida, da la bola a Diego Campos pero su remate fue desviado a tiempo por un defensor.

Alajuelense vs Antigua buscan el pase a segunda ronda. (Fanny Tyver/Fanny Tyver)

Minuto 9, Francisco Apaolaza, de media vuelta dentro del área, mete el primer susto en serio del partido. El portero Ortega se lanzó, pero la bola ira ligeramente desviada.

Minuto 13, Antigua ataca por la derecha y genera peligro, en una bola aérea que fue a buscar Ortega y que picó en el área y generó un descontrol. Mejoran los chapines.