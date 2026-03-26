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Alajuelense vs. Guadalupe FC: en La Teja le regalamos entradas para este juego

Alajuelense enfrentará a Guadalupe FC el domingo 5 de abril en el Morera Soto y le vamos a regalar entradas

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense volverá al campeonato nacional el próximo domingo 5 de abril y en La Teja le regalamos entradas para este decisivo duelo ante Guadalupe FC.

El juego será a las 7 de la noche, en el estadio Alejandro Morera Soto, y vamos a regalar entradas dobles, para que disfrute de este juego en la Catedral rojinegra.

Participar es muy fácil, solo debe completar un formulario y seguir los pasos que daremos a continuación.

27/01/2025, San José, Guadalupe, Estadio Colleya Fonseca, partido de la jornada 5 del torneo de clausura 2026 entre Guadalupe FC y Liga Deportiva Alajuelense.
Alajuelense recibirá a Guadalupe el domingo 5 de abril, a las 7 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Pasos para participar por entradas

- Completar el siguiente formulario, con sus datos personales. Es importante que anote bien toda la información, para que, en caso de ser ganador, no haya problema al localizarle (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2BslrgftFI6HrcXhNsKJTZLIoWP1RXaxY4z099KOgd_YTQQ/viewform?usp=send_form).

- Seguir en canal de whatsapp llamado “Entre leones”, la comunidad en donde le contamos todo el acontecer del equipo rojinegro. (https://whatsapp.com/channel/0029VbCm3WG4NVinzKGi1r0k)

- Seguir los perfiles de Yenci Aguilar (https://www.instagram.com/yenciaguilarcr/) y Ricardo Silesky (https://www.instagram.com/ricardosileskyh/) en Instagram, periodistas encargados de informar sobre el acontecer de la LDA.

- Seguirnos en redes sociales.

- Descargar el app de La Teja (https://lateja.deeplink.andesmobile.app/download)

Hay tiempo de participar hasta este jueves, a las 11:59 de la noche. Este viernes 27 de marzo se darán a conocer los nombres de los ganadores.

¡Mucha suerte!

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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