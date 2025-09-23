Alajuelense vs Motagua: regalamos entradas para el partido de este martes

Alajuelense enfrentará al Motagua este martes 23 de setiembre, a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense volverá a la Copa Centroamericana para defender el título regional y en La Teja queremos que disfrute de este encuentro en la casa de los leones.

Los liguistas enfrentarán al Motagua de Honduras, este martes, a las 8 de la noche, en el estadio Alejandro Morera Soto, y vamos a sortear una entrada doble, es decir, dos boletos.

Este juego corresponde al inicio de los cuartos de final del certamen centroamericano.

Participar es muy fácil, solo tiene que seguir los siguientes pasos:

Completar el formulario con sus datos personales (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelABTNA5ryPhmmV6T0ejtA1gbKQR2VPNxvShk9VRZP5PtAnA/viewform) Seguir nuestro canal de YouTube (https://www.youtube.com/@LaTeja_crc) Enviar captura de pantalla del seguimiento al grupo de WhatsApp “Entre Leones” Descargar la app de La Teja (https://lateja.deeplink.andesmobile.app/download) Enviar captura de pantalla al número: 6196-2513

El sorteo se llevará a cabo este martes 23 de setiembre, a las 2 de la tarde.

¡Mucha suerte!