Alajuelense vs Pérez Zeledón: Óscar Ramírez sorprendió con el once para enfrentar a los Guerreros del Sur

Alajuelense buscará la forma de acercarse a zona de clasificación este domingo a las 6 p. m. cuando se mida a Pérez Zeledón.

Luego del empate 0-0 ante el Motagua, por la semifinal de la Copa Centroamericana, el León tiene una nueva oportunidad para sumar de 3 y pulsear meterse en los primeros lugares de la tabla del campeonato tico.

Para este partido, el técnico Óscar Ramírez hizo cambios muy sustantivos, pensando en el encuentro de vuelta ante los catrachos.

Alajuelense se medirá ante Pérez Zeledón, este domingo, a las 6 de la tarde. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El once de la LDA

El Machillo escogió a los siguientes jugadores:

Bayron Mora, Fernando Piñar, Yeison Molina, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita, Creichel Pérez, Rashir Parkins, Aarón Salazar, Anthony Hernández, Luis Díaz y Ángel Zaldívar.