Alajuelense vs. Puntarenas FC: este es el once inicial de Ismael Rescalvo

Alajuelense vuelve a su casa, el Morera Soto, para enfrentar a Puntarenas FC, en la fecha 4 del torneo de Apertura 2026.
Este sábado, los leones buscarán los 3 puntos antes de partir a El Salvador y enfrentar a Luis Ángel Firpo a mediados de semana por la Copa Centroamericana.
Los manudos llegan en un buen momento en el torneo nacional, luego de derrotar al Herediano, el domingo anterior.
El once de la LDA
Este es el once inicial de los manudos para medirse ante los chuchequeros:
Washington Ortega, John Paul Ruiz, Alexis Gamboa, Yeison Molina, Yerlan Sosa, Rashir Parkins, Celso Borges, Juan Pablo Añor, Anthony Hernández, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros.
El encuentro se podrá ver por la pantalla de FUTV.