Deportes

Alajuelense vs. Puntarenas FC: este es el once inicial de Ismael Rescalvo

Alajuelense se medirá contra Puntarenas FC, este sábado a las 4 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense vuelve a su casa, el Morera Soto, para enfrentar a Puntarenas FC, en la fecha 4 del torneo de Apertura 2026.

Este sábado, los leones buscarán los 3 puntos antes de partir a El Salvador y enfrentar a Luis Ángel Firpo a mediados de semana por la Copa Centroamericana.

Los manudos llegan en un buen momento en el torneo nacional, luego de derrotar al Herediano, el domingo anterior.

23/04/2026/ juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Puntarenas FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Alajuelense enfrentará a Puntarenas FC, este sábado, a las 4 p.m. Foto: John Durán. (John Duran/John Durán)

El once de la LDA

Este es el once inicial de los manudos para medirse ante los chuchequeros:

Washington Ortega, John Paul Ruiz, Alexis Gamboa, Yeison Molina, Yerlan Sosa, Rashir Parkins, Celso Borges, Juan Pablo Añor, Anthony Hernández, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros.

El encuentro se podrá ver por la pantalla de FUTV.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelensePuntarenas FCIsmael Rescalvo
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.