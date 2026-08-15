Alajuelense vs. Puntarenas FC: este es el once inicial de Ismael Rescalvo

Alajuelense vuelve a su casa, el Morera Soto, para enfrentar a Puntarenas FC, en la fecha 4 del torneo de Apertura 2026.

Este sábado, los leones buscarán los 3 puntos antes de partir a El Salvador y enfrentar a Luis Ángel Firpo a mediados de semana por la Copa Centroamericana.

Los manudos llegan en un buen momento en el torneo nacional, luego de derrotar al Herediano, el domingo anterior.

Alajuelense enfrentará a Puntarenas FC, este sábado, a las 4 p.m. Foto: John Durán. (John Duran/John Durán)

El once de la LDA

Este es el once inicial de los manudos para medirse ante los chuchequeros:

Washington Ortega, John Paul Ruiz, Alexis Gamboa, Yeison Molina, Yerlan Sosa, Rashir Parkins, Celso Borges, Juan Pablo Añor, Anthony Hernández, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros.

El encuentro se podrá ver por la pantalla de FUTV.