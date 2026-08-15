Alajuelense vs Puntarenas FC: se encienden las alarmas por la salida inesperada de un jugador rojinegro

En Alajuelense se encendieron las alarmas por la salida de uno de sus jugadores titulares, este sábado, en el duelo ante Puntarenas FC.

Al minuto 38, Juan Pablo Añor pidió dejar el encuentro contra los naranjas a causa de una molestia muscular.

A ese momento, la LDA caía 0-1 ante los chuchequeros con un gol de Doryan Rodríguez; más tarde llegó el empate por obra de Alexis Gamboa.

Juan Pablo Añor tuvo que dejar el juego contra Puntarenas FC, al cierre del primer tiempo. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Cambio obligado

La molestia del venezolano obligó a los liguistas a hacer una variante inesperada y en lugar del sudamericano ingresó Creichel Pérez al 41.

Luego del juego contra los porteños, la LDA se preparará para medirse ante el Luis Ángel Firpo por la Copa Centroamericana.

El juego será este jueves 20 de agosto, a las 9 p.m. en el estadio Las Delicias.