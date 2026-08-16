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Alajuelense vs Puntarenas FC: un futbolista liguista jugó gratis los últimos minutos del encuentro

Alajuelense derrotó 2-1 a Puntarenas FC en el estadio Alejandro Morera Soto

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Por Henry Bejarano Matarrita

Alajuelense se salvó de quedarse con dos jugadores menos al cierre del encuentro contra Puntarenas FC, en el estadio Alejandro Morera Soto.

En la segunda parte, Yerlan Sosa se ganó la tarjeta roja, luego de una entrada temeraria y al 81, los leones se salvaron de que otro de sus futbolistas fuera expulsado.

En la disputa por la pelota, Aarón Salazar se le fue encima a Krisler Villalobos y le pateó el hombro. El central David Gómez determinó que el defensor rojinegro no debía ser sancionado.

Liga Deportiva Alajuelense partido ante Puntarenas FC, jornada 4
Un jugador de Alajuelense tuvo que ser expulsado y el central David Gómez lo perdonó. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jugando de gratis

El analista Henry Bejarano vio con lupa la jugada y para él, el futbolista de la Liga tuvo que ser expulsado.

“Es increíble donde Salazar estira el pie y golpea al jugador de Puntarenas y el central y en la sala VAR no sancionaron al jugador.

“¿Qué es, que lo tiene que quebrar? Se merecía la roja por juego brusco grave", afirmó.

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Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

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