Alajuelense vs Sporting: Alberto Toril vuelve a ser convocado luego de meses de ausencia por lesión

La Liga Deportiva Alajuelense tiene una oportunidad de oro este domingo para ampliar su ventaja en el liderato del torneo

Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense, líder del torneo de Apertura 2025, tiene una gran oportunidad para amarrar su primer lugar y aumentar su distancia ante el Deportivo Saprissa.

A las 4 p.m. los rojinegros recibirán al Sporting FC y, para este encuentro, el técnico Óscar Ramírez hizo algunos cambios en la zona ofensiva, con respecto a los jugadores a los que les dio minutos para el juego contra Cartaginés, del jueves anterior.

Sporting vs Liga Deportiva Alajuelense
Alajuelense enfrentará a Sporting, a partir de las 4 p.m. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

La alineación de Alajuelense

Para el partido ante los albinegros, la Liga saldrá con: Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Santiago van der Putten, Ronald Matarrita; Alejandro Bran, Celso Borges, Creichel Pérez, Ronaldo Cisneros, Jeison Lucumí y Joel Campbell.

En banca quedaron Alexis Gamboa, Rashir Parkins, Diego Campos y, de nuevo, luego de meses de lesión, fue tomado en cuenta el español Alberto Toril. El delantero Anthony Hernández quedó fuera de convocatoria.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

