Alajuelense vs Sporting: Analista arbitral explota por penal contra Ronaldo Cisneros

Alajuelense y Sporting se enfrentan este domingo, en el estadio Alejandro Morera Soto. El juego va 1-2

Por Henry Bejarano Matarrita

En el segundo tiempo del juego entre Alajuelense y Sporting, se dio una falta dentro del área contra el delantero Ronaldo Cisneros, lo que provocó la molestia del equipo albinegro y provocó el gol del descuento manudo.

El árbitro Pablo Camacho sancionó al 66 falta dentro del área. Una barrida de Kevin Espinoza provocó que el delantero mexicano cayera al suelo, del área del Leonel Moreira y el silbatero no dudó en señalar el tiro desde los once pasos.

15/02/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Pablo Camacho pitó penal y el VAR lo confirmó. (JOHN DURAN/John Durán)

No es penal

El analista Henry Bejarano fue tajante y no hay falta dentro del área.

“No es penal, porque no hay un contacto. Es increíble que se sancione el penal es inaudito”, afirmó el exárbitro.

El VAR validó la falta y segundos después, Cisneros cobraría el tiro, con lo que el juego va 1-2, en el Morera Soto.

Henry Bejarano, analista arbitral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
