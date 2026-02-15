Alajuelense vs Sporting: este es el once por el que Óscar Ramírez apostó, hay una baja por lesión

Alajuelense y Sporting cierran la jornada 7 del torneo de Clausura 2026, en un juego que iniciará a las 6 p.m.

Este domingo, los morados se medirán a los albinegros, previo al clásico nacional contra Saprissa y para este encuentro, el técnico Óscar Ramírez no se guardó nada para buscar los tres puntos.

El encuentro se llevará en el estadio Alejandro Morera Soto.

Alajuelense y Sporting se enfrentarán a las 6 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La alineación de Alajuelense

Este es el once inicial con el que el Macho apostará para obtener la victoria:

Washington Ortega, Aarón Salazar, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Deylan Paz, Alejandro Bran. Celso Borges, Jeison Lucumí, Creichel Pérez, Ronaldos Cisneros y Ángel Zaldívar.

Joel Campbell es baja por sobrecarga muscular, informó el club.