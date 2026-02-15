Alajuelense vs Sporting: este es el once por el que Óscar Ramírez apostó, hay una baja por lesión

Alajuelense y Sporting cierran la jornada 7 del torneo de Clausura 2026, en un juego que iniciará a las 6 p.m.
Este domingo, los morados se medirán a los albinegros, previo al clásico nacional contra Saprissa y para este encuentro, el técnico Óscar Ramírez no se guardó nada para buscar los tres puntos.
El encuentro se llevará en el estadio Alejandro Morera Soto.
La alineación de Alajuelense
Este es el once inicial con el que el Macho apostará para obtener la victoria:
Washington Ortega, Aarón Salazar, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Deylan Paz, Alejandro Bran. Celso Borges, Jeison Lucumí, Creichel Pérez, Ronaldos Cisneros y Ángel Zaldívar.
Joel Campbell es baja por sobrecarga muscular, informó el club.