Alajuelense vuelve a ganar una apelación y le contamos de qué se trata

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol dejó sin efecto la sanción que le impuso a Alajuelense luego de la final, y en la que redujo su aforo para el próximo juego como local.
Recordemos que luego de disputar la final contra Saprissa, los rojinegros recibieron una fuerte sanción, debido a que era “la segunda vez en la temporada que se ve el ingreso de objetos no permitidos, específicamente gases comprimidos o licuados, fuegos artificiales, bengalas, humo en polvo, cortinas de humo, bombas de humo o cualquier otro artículo pirotécnico”.
Los liguistas debutarán en el Clausura 2026 ante el Municipal Liberia, el jueves 15 de enero, a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto, por lo que, según la resolución del Disciplinario, la Liga podrá jugar con aforo completo.
La resolución del tribunal
Esto fue lo que resolvió el Disciplinario y que dio a conocer este jueves.
“El Tribunal Disciplinario de la FCRF informa que acogió parcialmente el recurso de revocatoria presentado por la Liga Deportiva Alajuelense con respecto a las sanciones emitidas después del juego de cierre de la final del torneo de Apertura 2025-2026, por lo que deja sin efecto la sanción de restricción de aforo del 20% del estadio Alejandro Morera Soto”.
El 30 de diciembre pasado, la Fedefútbol dio a conocer las sanciones que recibió el campeón nacional y que le costaron una multa por un total de ¢3.756.250.