Alajuelense vuelve a ganar una apelación y le contamos de qué se trata

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol dejó sin efecto la sanción que le impuso a Alajuelense luego de la final, y en la que redujo su aforo para el próximo juego como local.

Recordemos que luego de disputar la final contra Saprissa, los rojinegros recibieron una fuerte sanción, debido a que era “la segunda vez en la temporada que se ve el ingreso de objetos no permitidos, específicamente gases comprimidos o licuados, fuegos artificiales, bengalas, humo en polvo, cortinas de humo, bombas de humo o cualquier otro artículo pirotécnico”.

Los liguistas debutarán en el Clausura 2026 ante el Municipal Liberia, el jueves 15 de enero, a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto, por lo que, según la resolución del Disciplinario, la Liga podrá jugar con aforo completo.

Alajuelense podrá jugar con aforo completo, al quedar sin efecto una sanción que se les impuso luego de la final contra Saprissa. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La resolución del tribunal

Esto fue lo que resolvió el Disciplinario y que dio a conocer este jueves.

“El Tribunal Disciplinario de la FCRF informa que acogió parcialmente el recurso de revocatoria presentado por la Liga Deportiva Alajuelense con respecto a las sanciones emitidas después del juego de cierre de la final del torneo de Apertura 2025-2026, por lo que deja sin efecto la sanción de restricción de aforo del 20% del estadio Alejandro Morera Soto”.

El 30 de diciembre pasado, la Fedefútbol dio a conocer las sanciones que recibió el campeón nacional y que le costaron una multa por un total de ¢3.756.250.