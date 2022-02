Alajuelense y Albert Rudé se trajeron de Jicaral un tanque de oxígeno

Alex López abrió la tanda en la victoria de Alajuelense este domingo. (Prensa Alajuelense)

El León se lamió sus heridas este domingo en Jicaral, triunfó con claridad 3-0 en Jicaral, escaló al segundo lugar de la tabla con doce puntos y le dio un tanque de oxígeno al cuestionado trabajo de su entrenador Albert Rudé.

Si uno ve la tabla de posiciones, en la Liga no hay crisis alguna, no suena lógico en un equipo que está a un punto de la cima, pero ya se ha hablado que la cosa con los manudos no es por ese lado.

La jalada de aire del jueves pasado de parte de Fernando Ocampo, presidente manudo, funcionó para los rojinegros, típica reacción de los equipos del fútbol nacional, cuando ya les hablan fuerte ahí sí reaccionan al menos para el siguiente partido.

El mismo Ocampo lo dijo luego de perder ante Sporting, la bronca de la Liga no es un tema de posiciones, sino de formas, de las maneras, de un equipo que en el juego se veía muy pobre para la planilla y recursos que se le meten.

Ya lo había dicho Mauricio “Chunche” Montero, él prefería enfrentar a los erizos en un buen momento, más relajados, allí había más opción de sacarles algo, porque contra una Liga urgida como la que llegó a la península, sabía que tenía muy poco margen de error.

Chunche conoce a la Liga como a la palma de su mano y sus palabras fueron proféticas, a Jicaral el León si llegó a correr, a presionar, a generar opciones y a meter algunas de las que le quedaron. De 12 tiros a marco, clavó tres.

Una tercera derrota al hilo podía precipitar la salida de Albert Rudé, la cual un amplio sector del liguismo pide a una sola voz, pero con esta victoria ganó un poco de oxígeno y tiempo para trabajar.

Ante la obligación, el español tiró variantes, Leonel Moreira e Israel Escalante volvieron a la titularidad y Aarón Suárez quedó en banca.

Bryan Ruiz fue titular con Alajuelense en Jicaral y disputó 60 minutos. (Prensa Alajuelense)

Desde el inicio de la mejenga, Alajuelense dejó clara la actitud con la que llegó a la península, los locales no se querían dar por menos y nos dieron una mejenga al tú por tú en el primer tiempo, con dos equipos que buscaban el marco contrario.

La más clara antes de que se abriera el marcador, fue un cabezazo de Johan Venegas que tapó Bryan Morales. La Liga la pulseaba y abriría el marcador a los 28 minutos.

Alexander López mandó un trallazo desde fuera del área, la pecosa picó poco antes de llegar al marco, movida que fregó al arquero y se fue al fondo entrando por el segundo palo.

El segundo pudo haber caído rapidito, a los 36, cuando Luis Carlos Fallas empujó a Bryan Ruiz en el área, pero el árbitro Adrián Chinchilla no vio la falta y se tragó el penal.

Cerrando la primera parte, a los 45, Gustavo Méndez logró conectar un centro que envió Edder Nelson al segundo palo, pero para fortuna manuda acabó pegando en el vertical izquierdo del marco de Leo.

Paseo manudo

Con el segundo tiempo en marcha, Rudé movió el banquillo, metió a Aarón Suárez y Carlos Mora, variantes que le dieron otra velocidad al equipo y Jicaral se fue quedando sin gasolina.

El complemento fue un paseo para la Liga, si Moreira hubiera querido, se pudo haber salido del campo para taparse del fuerte sol que pegó toda la mejenga en Jicaral y no hubiera pasado nada.

Aarón Suárez y Freddy Góndola montaron el 2-0 en una jugada entre ambos al 66. El canalero tomó el balón por la banda derecha se la puso a Aarón, quien entró por ese mismo lado, la puso al centro, Jicaral tuvo un mal rechazo y la pecosa le quedó en los pies al pana para definir de derecha cerca del punto penal.

Ya Jicaral no se iba a levantar del leñazo, pero para asegurar y conseguir una victoria para meter mucha confianza, Carlos Mora metió el 3-0 al 69, en una corrida personal que selló de muy buena manera.

Israel Escalante fue titular con Alajuelense ante Jicaral. (Prensa LDA/Prensa LDA)

El extremo se robó la pecosa desde antes de la media cancha y corrió soplado hasta el área entrando por el lado izquierdo y mandó un tiro muy bien colocado para cruzarla y meterla por el palo contrario.

Al partido le sobraron los últimos 20 minutos, Jicaral no tenía gas para sacar nada y la Liga pulseó irse con otro pepino, porque en este caso, más es mejor para retomar la confianza golpeada.

El valor de esta victoria se medirá en las próximas fechas, si el equipo muestra regularidad y el juego que sus aficionados quieren ver y que no es solo producto de una jalada de aire.

Ojo con los jicaraleños, porque la derrota, sumada a la victoria de Guanacasteca, lo metió en una bronca aún más brava por el no descenso y la mejenga del miércoles contra los pamperos será una final por la permanencia.