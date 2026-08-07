Deportes

Alajuelense y Daniel Chacón reciben una devastadora noticia

Daniel Chacón sufrió otra grave lesión en su rodilla

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Daniel Chacón y Alajuelense informaron de una devastadora noticia, ya que el jugador volvió a sufrir de otra grave lesión después de su juego en Nicaragua por Copa Centroamericana.

En Liga Deportiva Alajuelense confían en que lo de Daniel Chacón sea solo un susto.
Chacón se volvió a lesionar de gravedad (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“La Liga informó que nuevamente la rodilla y el ligamento cruzado lo alejarán de las canchas. LDA informa que el jugador Daniel Chacón presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El jugador será intervenido quirúrgicamente de manera oportuna y el tiempo aproximado de recuperación lo marcará su evolución. El club y toda la afición están con vos. “Mucha fuerza, Dani”, informó el club.

Pese a no decir el tiempo de baja, generalmente esas lesiones tardan alrededor de nueve meses.

Desde La Teja enviamos un abrazo solidario a Daniel en este momento tan difícil que atraviesa y esperamos que pueda salir adelante.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseLDA
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.