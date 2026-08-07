Alajuelense y Daniel Chacón reciben una devastadora noticia

Daniel Chacón y Alajuelense informaron de una devastadora noticia, ya que el jugador volvió a sufrir de otra grave lesión después de su juego en Nicaragua por Copa Centroamericana.

Chacón se volvió a lesionar de gravedad (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“La Liga informó que nuevamente la rodilla y el ligamento cruzado lo alejarán de las canchas. LDA informa que el jugador Daniel Chacón presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El jugador será intervenido quirúrgicamente de manera oportuna y el tiempo aproximado de recuperación lo marcará su evolución. El club y toda la afición están con vos. “Mucha fuerza, Dani”, informó el club.

Pese a no decir el tiempo de baja, generalmente esas lesiones tardan alrededor de nueve meses.

Desde La Teja enviamos un abrazo solidario a Daniel en este momento tan difícil que atraviesa y esperamos que pueda salir adelante.