Alajuelense y Giancarlo González se toparán muy pronto con un mensaje directo de ambas partes

Giancarlo González buscará con su experiencia ayudar al club a clasificar a semifinales. Foto: Prensa Sporting.

Indiscutiblemente que, para Giancarlo González el partido que pudiera generar más sentimientos en el Clausura 2024 en el que defenderá los colores de Sporting es cuando enfrente a Alajuelense, lo que el calendario definió hacerlo en la jornada uno.

Las vueltas del fútbol hicieron que el excapitán erizo se midiera a sus compañeros muy pronto, tal vez mucho antes de lo debido cuando la herida por lo ocurrido con Pipo en la Liga aún no sana.

El lunes los albinegros lo presentaron como refuerzo y cinco días después estará de frente al camerino que dirigió cuando fue el capitán y uno de los referentes de los rojinegros.

La cosa pudo ser aún más dramática si el partido se hubiera jugado en el estadio Morera Soto, pero una sanción de un partido a la Catedral hizo que se juegue en el Estadio Nacional, por lo que ver a Pipo como rival en el Morera no será una realidad al menos durante la primera fase del torneo.

Será un juego de sentimientos cruzados para las dos partes, pues en la Liga también sienten algo diferente al enfrentarse a tan emblemática figura.

“El partido reviste un tema interesante porque tenemos a Pipo jugando en la defensa del Sporting y la gente probablemente va a tener ese sentimiento, va a querer verlo, es el primer partido del campeonato, en muchas ocasiones no ha calentado lo suficiente para tener una taquilla importante, pero yo esperaría que en esta ocasión sí se haga”, comentó Marco Vásquez, vocero erizo, a La Teja.

Para el rojinegro, por Pipo siente muchísima admiración, respeto y agradecimiento, le desea lo mejor, pero en la cancha tiene claro que cada uno peleará por lo suyo.

“Son las casualidades, el hecho que nos tocara de una vez contra Sporting, pero esto es el fútbol. Difícilmente podamos tener un escenario más particular que este que tenemos, así es esto, al final la Liga tiene que evolucionar, lamentablemente Pipo no se quedó con el plazo propuesto”

“Yo esperaría que él a quien le quedan algunos años de fútbol, pueda seguir adelante, seguir siendo convocado a la Selección como lo hizo y haga una excelente labor en su nuevo equipo”, destacó.

En Alajuelense le desean el mejor de los éxitos a Giancarlo González, pero en la cancha cada uno peleará por lo suyo. (Prensa Alajuelense)

González dijo el lunes que si anota este viernes no sabe si celebrará o no, es algo que hará dependiendo de cómo se sienta, sin embargo Vásquez le aconsejó qué hacer sin ningún problema.

“Yo creo que él tiene que celebrar, yo eso de no celebrar los goles porque juegan contra el equipo con el que jugó anteriormente no lo creo. Para mí tiene que hacerlo, que lo haga fuerte, porque el fútbol no es para siempre, tiene que vivir los años que le queden. La verdad lo digo, ojalá que no nos anote, pero sí lo hace que celebre”, dijo.

Otro manudo afirma será un momento especial es uno de los jóvenes del club, como el central Santiago Van der Putten quien por Pipo siente una admiración y cariño muy grande pues en el camerino hasta tenían su espacio a la par.

“En mi caso a mí me dolió mucho la salida, fue un sueño compartir con él, más que lo tenía a mi derecha en el camerino, siempre me aconsejó y ayudó en todo, al grupo nos dolió que se fuera, pero como él mismo decía: ‘en el fútbol hay que pasar la página rápido’, se fue, nos duele, le deseamos todo lo mejor en su equipo, pero ahora nos enfocamos en los compañeros que están acá”, dijo.

Con opciones

Una pregunta importantes es si Pipo entrará en planes el viernes para los paveños, si está listo para jugar de una, duda que el técnico josefino, Francisco Palencia, nos evacuó.

“Tanto Giancarlo como el otro 90% del plantel están en disposición de jugar para el viernes, los únicos que no pueden jugar son Nextalí (Rodríguez ) y (Yostin) Salinas porque los operaron, todos los demás están listos para jugar”

“El equipo me lo está poniendo muy difícil porque todos están en un muy buen nivel, con una competencia interna muy sana y muy buena y evidentemente Giancarlo está en esa misma disposición con los otros tres centrales que tengo como Dennis Castillo, Ariel Soto y Luis Fernández, cualquiera de ellos pueden empezar el viernes”, destacó.

Francisco Palencia confirmó que cuenta con Giancarlo González para este viernes para el partido ante ALajuelense (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué le aporta Pipo a un equipo como Sporting? Conociendo el currículo del zaguero, con amplia experiencia en el fútbol italiano y con dos mundiales a cuestas, puede aportarles mucho, según considera.

“Todo eso es lo que esperamos de Pipo aquí, un jugador de jerarquía, que aporte liderazgo, disposición, lo que más me ha gustado de él, aparte de todas las atribuciones que todo mundo conoce de él, es que ha llegado a ponerlo al servicio del equipo, ponerlo a disposición de todos y eso es lo más importante que tenemos de él, cumple lo que queremos, jugadores comprometidos con el club y buenos seres humanos, ponerse al mismo nivel de cualquiera en el grupo”, destacó.

Ya veremos este viernes qué termina dando el destino en esta serie de casualidades.