Deportes

Alajuelense y Pérez Zeledón abren la jornada este fin de semana, ¿cuándo, a qué hora es el partido?

Alajuelense enfrentará a Pérez Zeledón, el sábado a las 8 p. m. por la jornada 7 del torneo de Apertura

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Pérez Zeledón vs. Alajuelense
Alajuelense visitará a Pérez Zeledón, este sábado, a las 8 p.m. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Alajuelense abrirá la jornada 7 del torneo de Apertura con un duelo clave para los rojinegros.

El sábado, los Guerreros enfrentarán a los liguistas, a las 8 p. m. en el estadio Municipal de Pérez Zeledón y para este duelo, los manudos no tendrán a Santiago van der Putten, Alexis Gamboa, Alejandro Bran y Creichel Pérez, quienes fueron llamados a la Selección Nacional para los juegos contra Nicaragua y Haití.

En este momento, ambos equipos tienen 10 puntos. Pérez está de tercero, Saprissa de cuarto y Alajuela de quinto, lo que una derrota de los generaleños puede ayudarle a los rojinegros a meterse de nuevo en los primeros lugares.

LEA MÁS: Video: Alajuelense homenajeó a Wílmer López pero fue un periodista el que se robó el show

El domingo jugarán Liberia vs Sporting, a las 5 de la tarde, en el estadio Edgardo Baltodano.

La jornada se retomará a mitad de semana, luego del partido de la Selección ante Haití.

El miércoles se enfrentarán Puntarenas y Saprissa, a las 7 de la noche, en el estadio Lito Pérez y una hora más tarde jugarán Cartaginés vs Herediano, a las 8 p. m. en el estadio Fello Meza.

LEA MÁS: Francisco Calvo le echó una mano a uno de sus exequipos y los tiene tocando la cima del torneo

El jueves cierra la fecha 7 con el juego entre Guadalupe y San Carlos, que será a las 8 p. m. en el estadio Colleya Fonseca. Este será el estreno de Wálter Centeno con los norteños.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelensePérez ZeledónTorneo de Apertura
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.