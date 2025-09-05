Alajuelense y Pérez Zeledón abren la jornada este fin de semana, ¿cuándo, a qué hora es el partido?

Alajuelense visitará a Pérez Zeledón, este sábado, a las 8 p.m. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Alajuelense abrirá la jornada 7 del torneo de Apertura con un duelo clave para los rojinegros.

El sábado, los Guerreros enfrentarán a los liguistas, a las 8 p. m. en el estadio Municipal de Pérez Zeledón y para este duelo, los manudos no tendrán a Santiago van der Putten, Alexis Gamboa, Alejandro Bran y Creichel Pérez, quienes fueron llamados a la Selección Nacional para los juegos contra Nicaragua y Haití.

En este momento, ambos equipos tienen 10 puntos. Pérez está de tercero, Saprissa de cuarto y Alajuela de quinto, lo que una derrota de los generaleños puede ayudarle a los rojinegros a meterse de nuevo en los primeros lugares.

El domingo jugarán Liberia vs Sporting, a las 5 de la tarde, en el estadio Edgardo Baltodano.

La jornada se retomará a mitad de semana, luego del partido de la Selección ante Haití.

El miércoles se enfrentarán Puntarenas y Saprissa, a las 7 de la noche, en el estadio Lito Pérez y una hora más tarde jugarán Cartaginés vs Herediano, a las 8 p. m. en el estadio Fello Meza.

El jueves cierra la fecha 7 con el juego entre Guadalupe y San Carlos, que será a las 8 p. m. en el estadio Colleya Fonseca. Este será el estreno de Wálter Centeno con los norteños.