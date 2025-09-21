Alajuelense y Saprissa juegan el clásico femenino este fin de semana, ¿a qué hora y en qué canal se puede ver? (Video)

Alajuelense y Saprissa femenino protagonizarán una nueva edición del clásico femenino. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Una nueva edición del clásico femenino, entre Alajuelense y Saprissa, se jugará este domingo a las 11 a. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

En este momento, las leonas son líderes con 19 puntos, mientras que las moradas están en el segundo puesto, con 17 unidades.

Katherine Alvarado, mediocampista del Sapri, destacó que una victoria ante las campeonas les ayudará no sólo a llegar a la cima, sino a sentirse motivadas para lo que se viene.

“La semana sí tiene un sabor distinto por el partido que es. Igual se prepara con la misma responsabilidad como con todos los rivales, pero sí tiene un matiz diferente.

“Estos partidos se tratan de disfrutar con mucha responsabilidad, siendo conscientes del partido que nos estamos jugando. Al final, esos son los partidos más bonitos, los que todos queremos jugar”, dijo Alvarado.

Su compañera Gloriana Villalobos destacó la intensidad con la que el grupo ha trabajado en estos días.

“Creo que todos estamos conscientes de lo que significa un clásico. Se trabaja un poquito más, con más seriedad en los entrenamientos y en la parte táctica. Intentamos que las chicas estén muy concentradas, que repitamos y repitamos los movimientos, para que en el partido salgan de la mejor manera”, afirmó.

El juego será este domingo, a las 11 a.m. en el estadio Alejandro Morera Soto. Marvin Caravaca. (Prensa LDA. /Prensa LDA.)

Refleja todo

El gerente deportivo de las liguistas, Carlos Vela, habló de la realidad del equipo rojinegro y del duelo contra las moradas.

“El juego refleja todo, se disputa el liderato, siempre queremos ganar los clásicos y ojalá podamos sacar los tres puntos el fin de semana. Tenemos gente muy capaz que viene trabajando desde hace tiempo y creo que el equipo está muy cuidado, y siempre trato de estar muy cerca del equipo.

“Ojalá que muchas personas puedan apoyarnos, las leonas vienen representando muy bien el escudo desde hace tiempo, que puedan apoyarlas en el camino”, añadió.

El partido será a las 11 a. m. y tendrá transmisión televisiva a través de Teletica canal 7.

Carlos Vela, gerente deportivo de la LDA habla de la realidad del equipo femenino

