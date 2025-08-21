Alajuelense ya tiene la fórmula para salir de la mala racha en la Copa Centroamericana

Óscar Ramírez reconoció que el juego contra Alianza no será fácil y destacó las virtudes del equipo salvadoreño. Albert Marín. (Albert Marin /Liga vs Guadalupe)

Alajuelense se juega más que tres puntos en el duelo contra el Alianza de El Salvador, y el técnico Óscar Ramírez es consciente de que el equipo cuscatleco tiene una ventaja sobre los rojinegros.

El encuentro será a las 8 p.m. en el estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, de San Salvador, y el Machillo destacó el trabajo del técnico argentino Ernesto Corti.

“El profesor ha hecho un buen trabajo, con una buena dinámica del mediocampo hacia adelante. Tiene un plan defensivo muy bien estructurado y será un partido interesante. En esto de la Copa Centroamericana todos los equipos se lo toman en serio.

“Eso refleja lo que en sí representa el Alianza y nosotros que queremos defender el bicampeonato, será un partido muy bueno, al límite”, afirmó.

Ramírez destacó el juego del salvadoreño Leonardo Menjívar. Prensa LDA.

Interesante

Ramírez también habló de Leonardo Menjívar, quien jugó con los manudos hasta diciembre del año pasado.

“No lo tuve a mi mando, pero viendo videos es un muchacho muy interesante y el hecho de que use la 10 da a entender lo que es. Es un tipo ágil, encarador y una de las piezas que tiene el profesor, con cualidades interesantes.

“Igual el 26 (Noel Rivera), que juega por la izquierda, el 23 (Michell Mercado) y el 30 (Emerson Mauricio), y en el tema de individualidades debemos controlar”, añadió.

El Macho confesó que, si bien la situación de Alajuelense no es fácil (va de cuarto, con apenas 3 puntos), intentarán todo lo posible para salir de la adversidad.

El juego contra el Alianza será a las 8 p.m. hora tica. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Exigencia

El defensor Santiago Van der Putten resaltó que la situación de la Liga no es tan complicada y lucharán por el tricampeonato.

“Tampoco estamos mal, pero nos exigimos al más alto nivel, en cada partido. La exigencia individual, la presión de lo que es portar esta camisa, aprender, ojalá mañana (jueves) hacer un excelente partido.

“Sabemos que el trío ofensivo de Alianza es muy bueno, son desequilibrantes, buscan el mano a mano; por ese lado, nos vamos a preparar bien, pero con mucho convencimiento individual de ganar los duelos, disfrutar el jugar con los excelentes rivales”, afirmó.

El muchacho destacó el papel del Machillo desde que llegó al banquillo erizo, en abril, y cómo han enfrentado el torneo.

“Venimos con un entrenador diferente, pero con la misma responsabilidad de ser dominantes, inteligentes de la manera de jugar, estaremos en una cancha grande, se puede jugar buen fútbol.

“El Alianza es un equipo dinámico, seremos muy ordenados en la parte defensiva, conseguir el marco en cero y construir hacia adelante, necesitamos la victoria para seguir vivos en la competición”, añadió.